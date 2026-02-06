NT 27/1 Me
NT 27/1 Me е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага с контейнер от неръждаема стомана и редица полезни аксесоари.
NT 27/1 Mе е компактен, маневрен и особено лесен за употреба екстрактор за мокро и сухо почистване за универсална професионална употреба. Изключителната мощност на изсмукване на NT 27/1 Me се дължи на мощната засмукваща турбина. Тя е оборудвана с патронен филтър и механична система с поплавъчен превключвател при достигане на максималното ниво на пълнене за удължаване на експлоатационния живот и щадяща употреба. Практичната Clip-система за бърза поставяне или смяна на аксесоарите дава възможност за безпроблемна работа. Пет управляващи колела се грижат за лесното движение, мобилността и стабилния ход. Освен това NT 27/1 Me е оборудвана с практична плоскост за съхранение върху горната част на уреда. Друга допълнителна екстра на NT 27/1 Me е системата за съхранение на аксесоарите и куката за кабела на уреда. Ергономичната дръжка за носене с място за поставяне на тръбата гарантира лесния и удобен транспорт на уреда заедно с всички аксесоари. NT 27/1 Me е защитен от всички страни с рамка, която не предпазва срещу повреждане само уреда, но и стените, машините и мебелите, .
Характеристики и предимства
Интегрирана система за съхранение на аксесоаритеУдобно съхранение на аксесоарите на задната страна на уреда. Смукателните тръби и аксесоарите се пренасят сигурно и удобно на машината, което означава, че винаги са готови за ръка.
Патронен филтър PES устойчив на влагаЛесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.
Стабилни метални скоби за затварянеОсобено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.
Стабилна предна броня
- Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|72
|Вакуум (мбар/кПа)
|249 / 24,9
|Обем на контейнера (л)
|27
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|71
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|420 x 420 x 540
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: PES
Оборудване
- Удароустойчив
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка