NT 27/1 Mе е компактен, маневрен и особено лесен за употреба екстрактор за мокро и сухо почистване за универсална професионална употреба. Изключителната мощност на изсмукване на NT 27/1 Me се дължи на мощната засмукваща турбина. Тя е оборудвана с патронен филтър и механична система с поплавъчен превключвател при достигане на максималното ниво на пълнене за удължаване на експлоатационния живот и щадяща употреба. Практичната Clip-система за бърза поставяне или смяна на аксесоарите дава възможност за безпроблемна работа. Пет управляващи колела се грижат за лесното движение, мобилността и стабилния ход. Освен това NT 27/1 Me е оборудвана с практична плоскост за съхранение върху горната част на уреда. Друга допълнителна екстра на NT 27/1 Me е системата за съхранение на аксесоарите и куката за кабела на уреда. Ергономичната дръжка за носене с място за поставяне на тръбата гарантира лесния и удобен транспорт на уреда заедно с всички аксесоари. NT 27/1 Me е защитен от всички страни с рамка, която не предпазва срещу повреждане само уреда, но и стените, машините и мебелите, .