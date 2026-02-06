NT 27/1 Me

NT 27/1 Me е мощна мокро/сухо смукачка за професионални потребители. Тя е изключително компактна и се предлага с контейнер от неръждаема стомана и редица полезни аксесоари.

NT 27/1 Mе е компактен, маневрен и особено лесен за употреба екстрактор за мокро и сухо почистване за универсална професионална употреба. Изключителната мощност на изсмукване на NT 27/1 Me се дължи на мощната засмукваща турбина. Тя е оборудвана с патронен филтър и механична система с поплавъчен превключвател при достигане на максималното ниво на пълнене за удължаване на експлоатационния живот и щадяща употреба. Практичната Clip-система за бърза поставяне или смяна на аксесоарите дава възможност за безпроблемна работа. Пет управляващи колела се грижат за лесното движение, мобилността и стабилния ход. Освен това NT 27/1 Me е оборудвана с практична плоскост за съхранение върху горната част на уреда. Друга допълнителна екстра на NT 27/1 Me е системата за съхранение на аксесоарите и куката за кабела на уреда. Ергономичната дръжка за носене с място за поставяне на тръбата гарантира лесния и удобен транспорт на уреда заедно с всички аксесоари. NT 27/1 Me е защитен от всички страни с рамка, която не предпазва срещу повреждане само уреда, но и стените, машините и мебелите, .

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 27/1 Me: Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Удобно съхранение на аксесоарите на задната страна на уреда. Смукателните тръби и аксесоарите се пренасят сигурно и удобно на машината, което означава, че винаги са готови за ръка.
Сухо/мокро смукачка NT 27/1 Me: Патронен филтър PES устойчив на влага
Лесно превключване между мокро и сухо изсмукване. Не е необходимо PES филтърът да се изсушава преди употреба. Устойчивост: патронният филтър PES може да се пере.
Сухо/мокро смукачка NT 27/1 Me: Стабилни метални скоби за затваряне
Особено стабилните скоби сега затварят още по-надеждно.
Стабилна предна броня
  • Бронята осигурява сигурна цялостна защита на прахосмукачката и оборудването.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 72
Вакуум (мбар/кПа) 249 / 24,9
Обем на контейнера (л) 27
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 71
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 7,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,7
Размери (Д х Ш х В) (мм) 420 x 420 x 540

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Хартия
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 300 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: PES

Оборудване

  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 27/1 Me
Видео

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
