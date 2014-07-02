NT 70/2

Качество на Kärcher на достъпна цена: гамата NT 70 може да се похвали с мощни прахосмукачки с до три двигателя. С високата си смукателна мощност, машините са впечатляващи при мокри приложения и когато се използват върху груба мръсотия.

Фамилията на уредите NT 70 се състои от големи, мощни мокро/сухо смукачка с до три двигателя. Цялостна палитра от модели, които представят своите предимства преди всичко при мокрото почистване, както и при изсмукване на груби замърсявания. Голяма смукателна мощност и доказано качество на Керхер на изгодна цена.

Характеристики и предимства
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • В големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.
Интегриран маркуч за оттичане
  • Чрез маркуча за оттичане контейнерът се изпразва лесно. Категорично предимство, като се има предвид обема на много големия контейнер от 70 литра.
Ергономична ръкохватка
  • Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.
Стабилна предна броня
  • Здравият корпус предпазва машината от удари.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 70
Материал на контейнера Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 2400
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на шум (дБ(А)) 79
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 25,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 32,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 720 x 510 x 975

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: Хартия
  • Дренажен маркуч
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
Сухо/мокро смукачка NT 70/2
Аксесоари