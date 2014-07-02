Фамилията на уредите NT 70 се състои от големи, мощни мокро/сухо смукачка с до три двигателя. Цялостна палитра от модели, които представят своите предимства преди всичко при мокрото почистване, както и при изсмукване на груби замърсявания. Голяма смукателна мощност и доказано качество на Керхер на изгодна цена.