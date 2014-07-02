NT 70/3 Me Tc
Пести време и пази гърба – ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера на серията NT 70 прави лесно изпразването на големите резервоари: Идете до мястото за изхвърляне на отпадъци, задействайте ръчката и се сбогувайте с отпадъците.
Фамилията на уредите NT 70 се състои от големи, мощни мокро/сухо смукачка с до три двигателя. Цялостна палитра от модели, които представят своите предимства преди всичко при мокрото почистване, както и при изсмукване на груби замърсявания. Голяма смукателна мощност и доказано качество на Керхер на изгодна цена.
Характеристики и предимства
Интегрирана система за съхранение на аксесоаритеВ големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.
Ергономична ръкохваткаБлагодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.
Накланящо се шасиБързо и лесно: контейнерът лесно се накланя назад, за да се изпразни.
Ергономично оформена ръкохватка
- Ергономично оформената ръкохватка – отпред в долната част на контейнера – улеснява употребата в много ситуации.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|3 x 74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|70
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Мощност (Вт)
|макс. 3600
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|83
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|29,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|35,771
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|510 x 645 x 990
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Накланящо се шаси
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Патронен филтър: Хартия
- Дренажен маркуч
- Контейнер от неръждаема стомана
- Ръкохватка
Оборудване
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка