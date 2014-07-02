NT 70/3 Me Tc

Пести време и пази гърба – ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера на серията NT 70 прави лесно изпразването на големите резервоари: Идете до мястото за изхвърляне на отпадъци, задействайте ръчката и се сбогувайте с отпадъците.

Фамилията на уредите NT 70 се състои от големи, мощни мокро/сухо смукачка с до три двигателя. Цялостна палитра от модели, които представят своите предимства преди всичко при мокрото почистване, както и при изсмукване на груби замърсявания. Голяма смукателна мощност и доказано качество на Керхер на изгодна цена.

Характеристики и предимства
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
В големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.
Ергономична ръкохватка
Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.
Накланящо се шаси
Бързо и лесно: контейнерът лесно се накланя назад, за да се изпразни.
Ергономично оформена ръкохватка
  • Ергономично оформената ръкохватка – отпред в долната част на контейнера – улеснява употребата в много ситуации.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 3 x 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 70
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Мощност (Вт) макс. 3600
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на шум (дБ(А)) 83
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 29,9
Тегло вкл. Опаковка (кг) 35,771
Размери (Д х Ш х В) (мм) 510 x 645 x 990

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Накланящо се шаси
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Патронен филтър: Хартия
  • Дренажен маркуч
  • Контейнер от неръждаема стомана
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
Аксесоари