NT 30/1 Tact L

Здрави компоненти с дълъг живот и голяма мощност: Мокро, сухо смукачка NT 30/1 Tact с иновативна система за почистване на филтъра Tact и 30 l контейнер с предпазител и метални колела.

За ефективно и бързо почистване на машини, превозни средства, работилници и строителни площадки: Мокро и сухо смукачката NT 30/1 Tact на Керхер е универсален уред за професионални потребители от най-различни браншове. Компактната прахосмукачка за всякакви материали убеждава благодарение на автоматичната система за почистване на филтъра Tact и устойчивия на влага плосък нагънат филтър PES за отстраняване на големи количества фин прах на дълги работни интервали без запрашаване на въздуха. Замърсяванията и течностите се събират надеждно в здрав 30-литров контейнер, който разполага с предпазител и стабилни метални направляващи колела. Просто боравене с уреда благодарение на новия, централен въртящ се превключвател улесняват изключително много работата. Уредът е оборудван изцяло с новоразработени и силно подобрени аксесоари, които могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч. Върху плоската горна част на уреда, благодарение на гумираните повърхности и възможностите за закрепване, могат надеждно да се поставят инструменти и кутии.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Tact L: Здрав контейнер с предпазител и метални направляващи колела.
Стабилни направляващи колела от метал гарантират добрата маневреност и неограничената проходимост на строителния обект. Здравият контейнер предпазва уреда от удари и сблъсъци.
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Tact L: Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел
Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри. Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Tact L: Вадещ се корпус на филтъра
С изваждащия се корпус на филтъра, филтърът може да се извади и отново да се постави без да се вдига прах. Грешно поставяне на плоския нагънат филтър е невъзможно.
Централен въртящ се превключвател
  • Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.
Tact автоматична система за почистване на филтъра
  • За постоянно висока смукателна мощност и филтърен капацитет.
  • Автоматично почистване на филтъра с мощни въздушни струи.
  • Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 30
Материал на контейнера Пластмаса
Мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 69
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 13,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 17,924
Размери (Д х Ш х В) (мм) 560 x 370 x 580

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Плосък филтър: PES с PTFE покритие

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Антистатична подготовка
  • Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 30/1 Tact L
Видео

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
Аксесоари