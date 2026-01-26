За ефективно и бързо почистване на машини, превозни средства, работилници и строителни площадки: Мокро и сухо смукачката NT 30/1 Tact на Керхер е универсален уред за професионални потребители от най-различни браншове. Компактната прахосмукачка за всякакви материали убеждава благодарение на автоматичната система за почистване на филтъра Tact и устойчивия на влага плосък нагънат филтър PES за отстраняване на големи количества фин прах на дълги работни интервали без запрашаване на въздуха. Замърсяванията и течностите се събират надеждно в здрав 30-литров контейнер, който разполага с предпазител и стабилни метални направляващи колела. Просто боравене с уреда благодарение на новия, централен въртящ се превключвател улесняват изключително много работата. Уредът е оборудван изцяло с новоразработени и силно подобрени аксесоари, които могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч. Върху плоската горна част на уреда, благодарение на гумираните повърхности и възможностите за закрепване, могат надеждно да се поставят инструменти и кутии.