NT 30/1 Tact L
Здрави компоненти с дълъг живот и голяма мощност: Мокро, сухо смукачка NT 30/1 Tact с иновативна система за почистване на филтъра Tact и 30 l контейнер с предпазител и метални колела.
За ефективно и бързо почистване на машини, превозни средства, работилници и строителни площадки: Мокро и сухо смукачката NT 30/1 Tact на Керхер е универсален уред за професионални потребители от най-различни браншове. Компактната прахосмукачка за всякакви материали убеждава благодарение на автоматичната система за почистване на филтъра Tact и устойчивия на влага плосък нагънат филтър PES за отстраняване на големи количества фин прах на дълги работни интервали без запрашаване на въздуха. Замърсяванията и течностите се събират надеждно в здрав 30-литров контейнер, който разполага с предпазител и стабилни метални направляващи колела. Просто боравене с уреда благодарение на новия, централен въртящ се превключвател улесняват изключително много работата. Уредът е оборудван изцяло с новоразработени и силно подобрени аксесоари, които могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч. Върху плоската горна част на уреда, благодарение на гумираните повърхности и възможностите за закрепване, могат надеждно да се поставят инструменти и кутии.
Характеристики и предимства
Здрав контейнер с предпазител и метални направляващи колела.Стабилни направляващи колела от метал гарантират добрата маневреност и неограничената проходимост на строителния обект. Здравият контейнер предпазва уреда от удари и сблъсъци.
Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабелПозволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри. Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Вадещ се корпус на филтъраС изваждащия се корпус на филтъра, филтърът може да се извади и отново да се постави без да се вдига прах. Грешно поставяне на плоския нагънат филтър е невъзможно.
Централен въртящ се превключвател
- Програмите за изсмукване могат да се превключват удобно чрез централния въртящ се превключвател.
Tact автоматична система за почистване на филтъра
- За постоянно висока смукателна мощност и филтърен капацитет.
- Автоматично почистване на филтъра с мощни въздушни струи.
- Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|30
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|69
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|13,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|17,924
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|560 x 370 x 580
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Плосък филтър: PES с PTFE покритие
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Антистатична подготовка
- Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
- Удароустойчив
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка