NT 30/1 Tact Te L
Фаворитът на занаятчиите сред мокро/сухо смукачките: Керхер NT 30/1 Tact Te с ел. контакт за с автоматика за включване/изключване и почистване на филтъра Tact за работа без прекъсване.
Ежедневни, тежки работни задачи на строителни площадки и в работилници поставят високи изисквания към занаятчиите и оборудването. Нашата мокро/сухо смукачка NT 30/1 Tact Te се справя с тези изисквания по най-добър начин. Компактният експерт за фин прах гарантира със своя стабилен 30-литров контейнер със здрави метални направляващи колела и предпазител, както и доказалата се система за почистване на филтъра Tact изсмукване без прекъсване на големи количества фин прах при затруднени условия. Устойчив към влага плосък нагънат филтър PES допринася за чиста от прах работна среда. Занаятчиите, както и другите потребители ценят лесното обслужване и простия избор на програма за смучене посредством новоразработен въртящ се превключвател, както и безстепенното регулиране на мощността. Уредът е оборудван изцяло с новоразработени и силно подобрени аксесоари, които могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч и принадлежности. Благодарение на контакта за уреди с автоматика за включване/изключване се улеснява работата с електроинструменти.
Характеристики и предимства
Автоматична система за почистване на филтъра TactЗа постоянно висока смукателна мощност и филтърен капацитет. Автоматично почистване на филтъра с мощни въздушни струи. Спестяващ време дизайн и по-дълъг живот на филтъра.
Гумирана дръжка на тръбата с въздушен отворПозволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти. Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен. Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключванеЕлектрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката. Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване. Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Комфортна възможност за странично съхранение на дюзата за фуги и гумираната дръжка
- Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|30
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|69
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|13,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|18
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|560 x 370 x 580
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Плосък филтър: PES с PTFE покритие
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Антистатична подготовка
- Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
Видео
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка