Ежедневни, тежки работни задачи на строителни площадки и в работилници поставят високи изисквания към занаятчиите и оборудването. Нашата мокро/сухо смукачка NT 30/1 Tact Te се справя с тези изисквания по най-добър начин. Компактният експерт за фин прах гарантира със своя стабилен 30-литров контейнер със здрави метални направляващи колела и предпазител, както и доказалата се система за почистване на филтъра Tact изсмукване без прекъсване на големи количества фин прах при затруднени условия. Устойчив към влага плосък нагънат филтър PES допринася за чиста от прах работна среда. Занаятчиите, както и другите потребители ценят лесното обслужване и простия избор на програма за смучене посредством новоразработен въртящ се превключвател, както и безстепенното регулиране на мощността. Уредът е оборудван изцяло с новоразработени и силно подобрени аксесоари, които могат да се приберат удобно в интегрирания държач за смукателния маркуч и принадлежности. Благодарение на контакта за уреди с автоматика за включване/изключване се улеснява работата с електроинструменти.