Всякакви видове опасни, фини прашинки ежедневно се намират на строителните площадки и в работилниците. Благодарение на новата си напълно автоматизирана система за почистване на филтъра, нашата компактна смукачка NT 30/1 Tact Te M премахва несравнимо големи количества фин прах, като същевременно гарантира ефективност на филтриране от 99,9%. Системата за почистване на филтъра и смукателната мощност се следят и регулират по всяко време с помощта на сензорно контролирана електроника. Благодарение на интегрирания си електрически контакт с функция за автоматично стартиране и пълна антистатична система (включително електро проводими аксесоари), уредът е идеален за директно засмукване от електроинструменти, които генерират прах. Използвайки новоразработените аксесоари, които могат да се съхраняват надеждно на устройството, прахът, който вече се отлага по пода или върху машините, може лесно и напълно да се засмуче в здравия 30-литров контейнер с метални колела и броня.