NT 30/1 Tact Te M
NT 30/1 Tact Te M безопасно и надеждно премахва прах от клас M, който често се появява на строителни площадки. Компактна мокро/сухо смукачка с 30-литров контейнер.
Всякакви видове опасни, фини прашинки ежедневно се намират на строителните площадки и в работилниците. Благодарение на новата си напълно автоматизирана система за почистване на филтъра, нашата компактна смукачка NT 30/1 Tact Te M премахва несравнимо големи количества фин прах, като същевременно гарантира ефективност на филтриране от 99,9%. Системата за почистване на филтъра и смукателната мощност се следят и регулират по всяко време с помощта на сензорно контролирана електроника. Благодарение на интегрирания си електрически контакт с функция за автоматично стартиране и пълна антистатична система (включително електро проводими аксесоари), уредът е идеален за директно засмукване от електроинструменти, които генерират прах. Използвайки новоразработените аксесоари, които могат да се съхраняват надеждно на устройството, прахът, който вече се отлага по пода или върху машините, може лесно и напълно да се засмуче в здравия 30-литров контейнер с метални колела и броня.
Характеристики и предимства
Тествана ефективност на филтриране от 99,9 %
Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари
- Повишена безопасност на потребителя.
- Разсейване на електростатичния заряд.
- Защита срещу електростатичен разряд.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Филтриране на изходящия въздух
Смукачка с клас на прахоулавяне M
Wet & Dry плосък нагънат филтър
Адаптер за свързване на ел. инструменти
- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|30
|Мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Материал на кабела
|Гума
|Ниво на шум (дБ(А))
|69
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|14,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|19,679
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|560 x 370 x 580
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Коляно: Електропроводимо
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Плосък филтър: PES с PTFE покритие
- PE пластмасова торба за изхвърляне без прах: 1 бр.
Оборудване
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Система за антистатичност
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
- Прахов клас: M
- Материал на контейнера: Пластмаса
Сфера на приложение
- Обезопасена смукачка за прах клас M за всички приложения при фина прах