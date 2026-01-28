NT 40/1 Tact Te L
Компактна и лесна за транспортиране: Мокро/сухо смукачка NT 40/1 Tact Te със система за почистване на филтъра Tact и 40 л. контейнер за дълга работа без прекъсване.
Нашата мокро/сухо смукачка NT 40/1 Tact Te е идеалният уред за всички, за които големият обем на контейнера е също толкова важен, колкото голямата мобилност. Нейният здрав, 40-литров резервоар, който поема безпроблемно всякакви видове прах и замърсявания, фини или груби, както и течности, разполага с предпазител и издръжливи метални направляващи колела. Дълги интервали на работа без прекъсване са възможни благодарение на отличната система за почистване на филтъра Tact и устойчивият към влага плосък нагънат филтър PES. Комфортно обслужване гарантира новият централен превключвател за избор на програмите за смучене, безстепенно регулиране на оборотите, както и интегриран ел. контакт. Компактните размери на уреда улесняват боравенето с него и транспорта, а освен това, като опция може да се закупи ергономична ръкохватка, която да се монтира или демонтира бързо. Без значение, дали в производственото хале, в работилницата или на строителния обект: Всички потребители печелят от обширната и новоразработена гама от аксесоари, като могат да бъдат прибрани или закрепени директно в или върху уреда.
Характеристики и предимства
Връзка на смукателния маркуч в главата на машинатаСмукателният щуцер в горната част на уреда позволява по-голям полезен обем на контейнера. Лесно изпразване на контейнера чрез връзката на маркуча и горната част на уреда.
Поставка за куфар с инструменти и възможности за фиксиранеВърху горната част на уреда могат да се поставят кутии с инструменти благодарение на се гумирани повърхности. Халки за закрепване позволяват сигурното фиксиране със стандартни ленти за закрепване.
Опционална ръкохватка за бутанеЗа бързо и лесно придвижване до мястото на използване, може да се монтира опционалната дръжка за бутане
Устойчив на флага плосък нагънат филтър PES
- Плоският нагънат филтър PES с клас на праха М задържа надеждно 99,9 процента от всички частици.
- Превключване между мокро и сухо приложение: Смяна на PES филтъра не е необходима.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|40
|Материал на контейнера
|Пластмаса
|Мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|68
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|14,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|19
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|560 x 370 x 655
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Плосък филтър: PES с PTFE покритие
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Антистатична подготовка
- Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка