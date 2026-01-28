Нашата мокро/сухо смукачка NT 40/1 Tact Te е идеалният уред за всички, за които големият обем на контейнера е също толкова важен, колкото голямата мобилност. Нейният здрав, 40-литров резервоар, който поема безпроблемно всякакви видове прах и замърсявания, фини или груби, както и течности, разполага с предпазител и издръжливи метални направляващи колела. Дълги интервали на работа без прекъсване са възможни благодарение на отличната система за почистване на филтъра Tact и устойчивият към влага плосък нагънат филтър PES. Комфортно обслужване гарантира новият централен превключвател за избор на програмите за смучене, безстепенно регулиране на оборотите, както и интегриран ел. контакт. Компактните размери на уреда улесняват боравенето с него и транспорта, а освен това, като опция може да се закупи ергономична ръкохватка, която да се монтира или демонтира бързо. Без значение, дали в производственото хале, в работилницата или на строителния обект: Всички потребители печелят от обширната и новоразработена гама от аксесоари, като могат да бъдат прибрани или закрепени директно в или върху уреда.