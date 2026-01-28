NT 40/1 Tact Te L

Компактна и лесна за транспортиране: Мокро/сухо смукачка NT 40/1 Tact Te със система за почистване на филтъра Tact и 40 л. контейнер за дълга работа без прекъсване.

Нашата мокро/сухо смукачка NT 40/1 Tact Te е идеалният уред за всички, за които големият обем на контейнера е също толкова важен, колкото голямата мобилност. Нейният здрав, 40-литров резервоар, който поема безпроблемно всякакви видове прах и замърсявания, фини или груби, както и течности, разполага с предпазител и издръжливи метални направляващи колела. Дълги интервали на работа без прекъсване са възможни благодарение на отличната система за почистване на филтъра Tact и устойчивият към влага плосък нагънат филтър PES. Комфортно обслужване гарантира новият централен превключвател за избор на програмите за смучене, безстепенно регулиране на оборотите, както и интегриран ел. контакт. Компактните размери на уреда улесняват боравенето с него и транспорта, а освен това, като опция може да се закупи ергономична ръкохватка, която да се монтира или демонтира бързо. Без значение, дали в производственото хале, в работилницата или на строителния обект: Всички потребители печелят от обширната и новоразработена гама от аксесоари, като могат да бъдат прибрани или закрепени директно в или върху уреда.

Характеристики и предимства
Връзка на смукателния маркуч в главата на машината
Смукателният щуцер в горната част на уреда позволява по-голям полезен обем на контейнера. Лесно изпразване на контейнера чрез връзката на маркуча и горната част на уреда.
Поставка за куфар с инструменти и възможности за фиксиране
Върху горната част на уреда могат да се поставят кутии с инструменти благодарение на се гумирани повърхности. Халки за закрепване позволяват сигурното фиксиране със стандартни ленти за закрепване.
Опционална ръкохватка за бутане
За бързо и лесно придвижване до мястото на използване, може да се монтира опционалната дръжка за бутане
Устойчив на флага плосък нагънат филтър PES
  • Плоският нагънат филтър PES с клас на праха М задържа надеждно 99,9 процента от всички частици.
  • Превключване между мокро и сухо приложение: Смяна на PES филтъра не е необходима.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 40
Материал на контейнера Пластмаса
Мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 68
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 14,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 19
Размери (Д х Ш х В) (мм) 560 x 370 x 655

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Адаптер за електрически инструменти
  • Плосък филтър: PES с PTFE покритие

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Антистатична подготовка
  • Почистване на филтъра: Tact автоматична система за почистване на филтъра
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 40/1 Tact Te L

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
