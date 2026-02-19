Благодарение на новата напълно автоматизирана система за почистване на филтъра, нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te M изсмуква несравнимо големи количества фин, като същевременно гарантира ефективност на филтриране от 99,9%. Устройството използва сензорно контролирана електроника за осигуряване на оптимално почистване на филтъра по всяко време и така поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Заедно с големия, здрав 50-литров контейнер с метални колела и регулируема дръжка за бутане, устройството може не само да се справи с много големи количества опасна фина прах от клас М, но и с груба мръсотия и течности. NT 50/1 Tact Te M разполага с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, както и пълна антистатична система, включваща проводими аксесоари. Затова е идеален за директно засмукване от електроинструменти, които произвеждат големи количества фин прах. Прахът, който вече се е отложил на пода или върху машините, безопасно се отстранява с помощта на новоразработения комплект аксесоари, включващ 4 м. смукателен маркуч, тръби от неръждаема стомана и широк подов накрайник. Всички аксесоари се съхраняват сигурно на устройството благодарение на интелигентните решения за съхранение.