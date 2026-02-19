NT 50/1 Tact Te M

Разработен за много големи количества опасни фини прахове в клас прах M: Голяма и много подвижна прахосмукачка NT 50/1 Tact Te M с 50 литра контейнер и регулируема дръжка за бутане.

Благодарение на новата напълно автоматизирана система за почистване на филтъра, нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te M изсмуква несравнимо големи количества фин, като същевременно гарантира ефективност на филтриране от 99,9%. Устройството използва сензорно контролирана електроника за осигуряване на оптимално почистване на филтъра по всяко време и така поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Заедно с големия, здрав 50-литров контейнер с метални колела и регулируема дръжка за бутане, устройството може не само да се справи с много големи количества опасна фина прах от клас М, но и с груба мръсотия и течности. NT 50/1 Tact Te M разполага с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, както и пълна антистатична система, включваща проводими аксесоари. Затова е идеален за директно засмукване от електроинструменти, които произвеждат големи количества фин прах. Прахът, който вече се е отложил на пода или върху машините, безопасно се отстранява с помощта на новоразработения комплект аксесоари, включващ 4 м. смукателен маркуч, тръби от неръждаема стомана и широк подов накрайник. Всички аксесоари се съхраняват сигурно на устройството благодарение на интелигентните решения за съхранение.

Характеристики и предимства
Тествана ефективност на филтриране от 99,9 %
Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари
  • Повишена безопасност на потребителя.
  • Разсейване на електростатичния заряд.
  • Защита срещу електростатичен разряд.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
  • Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
  • Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
  • Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Филтриране на изходящия въздух
Смукачка с клас на прахоулавяне M
Wet & Dry плосък нагънат филтър
Адаптер за свързване на ел. инструменти
  • Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
  • Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
  • Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 74
Вакуум (мбар/кПа) 273 / 27,3
Обем на контейнера (л) 50
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 1380
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Материал на кабела Гума
Ниво на шум (дБ(А)) 69
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 19
Тегло вкл. Опаковка (кг) 24,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 640 x 370 x 1045

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Коляно: Електропроводимо
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Адаптер за електрически инструменти
  • Дренажен маркуч
  • Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
  • Ръкохватка
  • PE пластмасова торба за изхвърляне без прах: 1 бр.

Оборудване

  • Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
  • Система за антистатичност
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
  • Прахов клас: M
  • Материал на контейнера: Пластмаса
Сфера на приложение
  • Обезопасена смукачка за прах клас M за всички приложения при фина прах
