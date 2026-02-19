NT 50/1 Tact Te M
Разработен за много големи количества опасни фини прахове в клас прах M: Голяма и много подвижна прахосмукачка NT 50/1 Tact Te M с 50 литра контейнер и регулируема дръжка за бутане.
Благодарение на новата напълно автоматизирана система за почистване на филтъра, нашата мокро/сухо смукачка NT 50/1 Tact Te M изсмуква несравнимо големи количества фин, като същевременно гарантира ефективност на филтриране от 99,9%. Устройството използва сензорно контролирана електроника за осигуряване на оптимално почистване на филтъра по всяко време и така поддържа постоянно висока мощност на засмукване. Заедно с големия, здрав 50-литров контейнер с метални колела и регулируема дръжка за бутане, устройството може не само да се справи с много големи количества опасна фина прах от клас М, но и с груба мръсотия и течности. NT 50/1 Tact Te M разполага с електрически контакт с функция за автоматично стартиране, както и пълна антистатична система, включваща проводими аксесоари. Затова е идеален за директно засмукване от електроинструменти, които произвеждат големи количества фин прах. Прахът, който вече се е отложил на пода или върху машините, безопасно се отстранява с помощта на новоразработения комплект аксесоари, включващ 4 м. смукателен маркуч, тръби от неръждаема стомана и широк подов накрайник. Всички аксесоари се съхраняват сигурно на устройството благодарение на интелигентните решения за съхранение.
Характеристики и предимства
Тествана ефективност на филтриране от 99,9 %
Пълна антистатична система с ел. проводими аксесоари
- Повишена безопасност на потребителя.
- Разсейване на електростатичния заряд.
- Защита срещу електростатичен разряд.
Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване
- Електрическият инструмент се свързва лесно към прахосмукачката.
- Лесна работа благодарение на функцията за автоматично включване/изключване.
- Енергийна ефективност: прахосмукачката се изключва автоматично.
Филтриране на изходящия въздух
Смукачка с клас на прахоулавяне M
Wet & Dry плосък нагънат филтър
Адаптер за свързване на ел. инструменти
- Позволява пробиване, рязане или шлайфане без прах с електрически инструменти.
- Предлага се с гумена приставка и въртящ се пръстен.
- Въртящ се пръстен за регулиране на силата на засмукване.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|273 / 27,3
|Обем на контейнера (л)
|50
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 1380
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Материал на кабела
|Гума
|Ниво на шум (дБ(А))
|69
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|19
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|24,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|640 x 370 x 1045
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Коляно: Електропроводимо
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Адаптер за електрически инструменти
- Дренажен маркуч
- Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
- Ръкохватка
- PE пластмасова торба за изхвърляне без прах: 1 бр.
Оборудване
- Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти
- Система за антистатичност
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
- Прахов клас: M
- Материал на контейнера: Пластмаса
Видео
Сфера на приложение
- Обезопасена смукачка за прах клас M за всички приложения при фина прах