Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални смукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда от постоянно следене за смяна на филтърната торба. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.