NT 65/2 Tact²

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. NT 65/2 Tact² се доставя с пълен антистатичен пакет. Системата се справя дори с големи количества фин прах.

Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални смукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда от постоянно следене за смяна на филтърната торба. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 65/2 Tact²: Лесно транспортиране
Лесно транспортиране
Регулируемата ръкохватка и големите колела гарантират лесен транспорт до мястото на работа, дори и по неравни повърхности.
Сухо/мокро смукачка NT 65/2 Tact²: Интелигентно съхранение на аксесоарите
Интелигентно съхранение на аксесоарите
Например дюзата за почистване на подове може бързо да се фиксира в зависимост от посоката.
Сухо/мокро смукачка NT 65/2 Tact²: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
Новоразработеният плосък нагънат филтър може да се извади от чистата страна и е разделен на 2 половини, които се почистват последователно с целенасочени въздушни струи. Фин прах не може да запуши филтъра. Въздушната струя остава за дълго време константно силна. Над 1000 кг от фин прах от категория А може да се вакуумира без да се налага смяна на филтъра.
Винаги под ръка
  • Инструментите могат да се съхраняват върху горната част на уреда точно толкова добре, колкото и малки елементи и шишета.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 65
Материал на контейнера Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 2760
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 24,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 31,332
Размери (Д х Ш х В) (мм) 575 x 490 x 880

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Коляно: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Система за антистатичност
  • Почистване на филтъра: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 65/2 Tact²

Видео

Аксесоари