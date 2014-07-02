NT 65/2 Tact² Tc

Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. Моделите с накланящо се шаси са особено ефективни в индустриални условия, където се изисква отстраняване на течности, мръсотия и отпадъци.

Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални смукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда от постоянно следене за смяна на филтърната торба. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 65/2 Tact² Tc: Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнера
За да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.
Сухо/мокро смукачка NT 65/2 Tact² Tc: Всичко под ръка
Удобен за носене и за изпразване на контейнера от двама.
Сухо/мокро смукачка NT 65/2 Tact² Tc: Всмукателните тръби и дюзите могат да се съхраняват във всяка посока в държачите на аксесоари
За бърз достъп от всички страни. Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).
Изпускателен маркуч за изпразване на течности.
  • Покритието остава плътно затворено, докато съдържанието се изцеди.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 65
Материал на контейнера Пластмаса
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 2760
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 27,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 35,371
Размери (Д х Ш х В) (мм) 685 x 560 x 905

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Коляно: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Хартия
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
  • Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
  • Накланящо се шаси
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Система за антистатичност
  • Почистване на филтъра: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: I
  • Управляващо колело със стопер
