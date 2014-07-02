NT 75/2 Tact² Me
Системите на Керхер Tact² са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. NT 75/2 Tact² Me предлага серийно пълен антистатичен пакет. Системата се справя дори с големи количества фин прах.
Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални смукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда от постоянно следене за смяна на филтърната торба. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.
Характеристики и предимства
Лесно транспортиранеРегулируемата ръкохватка и големите колела гарантират лесен транспорт до мястото на работа, дори и по неравни повърхности.
Интелигентно съхранение на аксесоаритеНапример дюзата за почистване на подове може бързо да се фиксира в зависимост от посоката.
Система за автоматично почистване на филтъра Tact²Новоразработеният плосък нагънат филтър може да се извади от чистата страна и е разделен на 2 половини, които се почистват последователно с целенасочени въздушни струи. Фин прах не може да запуши филтъра. Въздушната струя остава за дълго време константно силна.
Винаги под ръка
- Инструментите могат да се съхраняват върху горната част на уреда точно толкова добре, колкото и малки елементи и шишета.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|75
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Мощност (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|27,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|35
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|630 x 545 x 920
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Коляно: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Система за антистатичност
- Почистване на филтъра: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
- Удароустойчив
- Клас на защита: I
- Управляващо колело със стопер
