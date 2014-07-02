NT 75/2 Tact² Me Tc

Високата мобилност и мощност, издръжливост, здравина и широка гама от практически функции на оборудването правят прахосмукачките Kärcher Tact² търсени от специалисти. Моделите с накланящо се шаси предлагат предимства, особено за промишлени приложения, при изхвърляне на течности и груби замърсявания.

Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални прахосмукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда дори да се замислите за смяна на филтъра. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.

Характеристики и предимства
Сухо/мокро смукачка NT 75/2 Tact² Me Tc: Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнера
За да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.
Сухо/мокро смукачка NT 75/2 Tact² Me Tc: Изпускателен маркуч за изпразване на течности.
Покритието остава плътно затворено, докато съдържанието се изцеди.
Сухо/мокро смукачка NT 75/2 Tact² Me Tc: Всмукателните тръби и дюзите могат да се съхраняват във всяка посока в държачите на аксесоари
За бърз достъп от всички страни. Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).
Побира много, бързо се изпразва, благодарение на рамката със свалящ се механизъм
  • Контейнерът лесно се накланя назад и се изпразва на предвиденото място.
  • Висока стабилност за лесно изпразване.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Дебит на въздуха (л/с) 2 x 74
Вакуум (мбар/кПа) 254 / 25,4
Обем на контейнера (л) 75
Материал на контейнера Неръждаема стомана
Номинална консумирана мощност (Вт) макс. 2760
Стандартна номинална ширина ( ) DN 40
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на шум (дБ(А)) 73
Цвят сребрист
Тегло без аксесоари (кг) 29
Тегло вкл. Опаковка (кг) 36,6
Размери (Д х Ш х В) (мм) 685 x 560 x 920

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 4 м
  • Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
  • Коляно: Електропроводимо
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 550 мм
  • Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Хартия
  • Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
  • Дюза за почистване на фуги
  • Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
  • Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
  • Накланящо се шаси
  • Ръкохватка

Оборудване

  • Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
  • Система за антистатичност
  • Почистване на филтъра: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
  • Удароустойчив
  • Клас на защита: II
  • Управляващо колело със стопер
Сухо/мокро смукачка NT 75/2 Tact² Me Tc
Видео

Сфера на приложение
  • Подходящ за мокро и сухо смукачка
Аксесоари