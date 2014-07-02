NT 75/2 Tact² Me Tc
Високата мобилност и мощност, издръжливост, здравина и широка гама от практически функции на оборудването правят прахосмукачките Kärcher Tact² търсени от специалисти. Моделите с накланящо се шаси предлагат предимства, особено за промишлени приложения, при изхвърляне на течности и груби замърсявания.
Керхер представя Tact² – новият върхов клас професионални прахосмукачки за сухо и мокро изсмукване. Това усъвършенстване на доказалата се Tact-система за почистване на филтъра достига нови височини в продуктивността. Мощност на изсмукване без промяна, която се гарантира от два двигателя и дълъг период на издръжливост за продължителна работа без да има нужда дори да се замислите за смяна на филтъра. Прахосмукачките на Керхер от NT-серията с Tact² са цялостни системи за отстраняване на големи количества фин прах, но и също така на груби замърсявания и вода. Различните модели от тази фамилия прахосмукачки предлагат оптимални решения за множество сфери на приложение, при които е важно да се поддържа непрекъснато голяма мощност на изсмукване: в строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилния сегмент и в индустрията като цяло.
Характеристики и предимства
Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнераЗа да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.
Изпускателен маркуч за изпразване на течности.Покритието остава плътно затворено, докато съдържанието се изцеди.
Всмукателните тръби и дюзите могат да се съхраняват във всяка посока в държачите на аксесоариЗа бърз достъп от всички страни. Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).
Побира много, бързо се изпразва, благодарение на рамката със свалящ се механизъм
- Контейнерът лесно се накланя назад и се изпразва на предвиденото място.
- Висока стабилност за лесно изпразване.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Дебит на въздуха (л/с)
|2 x 74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Обем на контейнера (л)
|75
|Материал на контейнера
|Неръждаема стомана
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|макс. 2760
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 40
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|73
|Цвят
|сребрист
|Тегло без аксесоари (кг)
|29
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|36,6
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|685 x 560 x 920
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 4 м
- Тип смукателен маркуч: Електропроводимо
- Коляно: Електропроводимо
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 550 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Хартия
- Ширина на дюзата за мокро/сухо почистване: 360 мм
- Дюза за почистване на фуги
- Маркуч за оттичане (маслоустойчив)
- Плосък нагънат филтър: PES с PTFE покритие
- Накланящо се шаси
- Ръкохватка
Оборудване
- Автоматика за изключване при достигане на максимално количество
- Система за антистатичност
- Почистване на филтъра: Система за автоматично почистване на филтъра Tact²
- Удароустойчив
- Клас на защита: II
- Управляващо колело със стопер
Сфера на приложение
- Подходящ за мокро и сухо смукачка