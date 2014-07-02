Уредът за почистване със сух лед IB 15/120 е мощен, стабилен и изключително надежден. Също и хитрите детайлни решения като държач за куфар с инструменти, система за изчистване на остатъчен лед, ръкохватка и места за съхранение допринасят за положителното общо впечатление от уреда и увеличават комфорта на употреба и удоволствието от почистването със сух лед. И от техническа гледна точка решението се крие в детайла. Ние значително оптимизирахме въздушния поток в уреда, маркуча, пистолета и дюзата. Резултатът: изключителна ефективност на почистването. Въпреки своя размер IB 15/120 в много мобилен и може да се управлява от един човек например по стълби. На кратко: Почистване със сух лед в най-добра форма!