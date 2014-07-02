IB 15/120
Der Ice Blaster IB 15/120 е един от най-мощните уреди за почистване със сух лед, които се предлагат на пазара. Той убеждава със стабилност, надеждна техника и най-добри резултати при почистването със сух лед.
Уредът за почистване със сух лед IB 15/120 е мощен, стабилен и изключително надежден. Също и хитрите детайлни решения като държач за куфар с инструменти, система за изчистване на остатъчен лед, ръкохватка и места за съхранение допринасят за положителното общо впечатление от уреда и увеличават комфорта на употреба и удоволствието от почистването със сух лед. И от техническа гледна точка решението се крие в детайла. Ние значително оптимизирахме въздушния поток в уреда, маркуча, пистолета и дюзата. Резултатът: изключителна ефективност на почистването. Въпреки своя размер IB 15/120 в много мобилен и може да се управлява от един човек например по стълби. На кратко: Почистване със сух лед в най-добра форма!
Характеристики и предимства
Държач за куфар за дюзиПръскащите дюзи и инструментите винаги са под ръка на машината. Куфарът за дюзите е поставен отстрани на уреда и е защитен срещу замърсяване.
Максимална мобилностОптимално дебалансиране на уреда за удобно маневриране по неравни повърхности. Дръжки отпред и отзад на уреда, за по-лесно преминаване по стъпала.
Автоматично изчистване на остатъчния ледИзчистването на остатъчния лед с едно натискане на бутона предотвратява замръзването на уреда след приключване на работа. Машината не замръзва.
Контейнер за сух лед със специална изолация (GFK)
- Оптимална изолация на сухия лед.
- Не се образува кондензна вода.
- Машината не замръзва.
Ефективно подаване на въздух към уреда
- Сухият лед се транспортира безопасно от уреда до дюзата.
- Максимални резултати при почистването на дюзата.
Интегрирана макара за въже за заземяване
- Лесно заземяване на обекта за почистване.
- Защита срещу прехвърчане на искри от оператора към обекта.
- Подобрение на комфорта на работа със струята.
Интегриран сепаратор за мазнини и вода
- Уредът не замръзва
Рафинирана поставка за пистолета
- Пистолетът винаги е перфектно прибран.
- Идеално положение (например за смяна на дюзите).
Интегрирано място за съхранение на дюзи и инструменти
- Винаги всичко е достъпно – директно на уреда.
Спецификации
Технически данни
|Мощност на свързване (кВт)
|0,6
|Корпус/рамка
|Неръждаема стомана (1.4301)
|Дължина на кабела (м)
|7
|Налягане на въздуха (бар/МПа)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Качество на въздуха
|Сухи и без масло
|Обемна въздушна циркулация (м³/мин)
|2 - 12
|Ниво на шум (дБ(А))
|125
|Капацитет за сух лед (кг)
|40
|Пелети сух лед (диаметър) (мм)
|3
|Разход на сух лед (кг/ч)
|30 - 120
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Тегло без аксесоари (кг)
|91
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|101,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1000 x 800 x 1300
Обхват на доставката
- Куфар за дюзи, вкл. и за пенопласт
- Смазка за резбата на дюзите
- Дюза за плоска струя
- Комплект пръскащи дюзи за плоска струя: 8 мм
- Гаечен ключ (за смяна на дюзите): 2 бр.
- Дюза с кръгла струя, XL, дълга
- Маркуч за пръскане, с електрическа линия за управление и бързо свързване
- Пръскащ пистолет (ергономичен и безопасен)
Оборудване
- Превключвател „само въздух“ или „лед и въздух“ на пистолета
- Електронно управление
- Вкл. макара за въже за заземяване
- Маслоуловител и воден сепаратор
Сфера на приложение
- Почистване на леярски форми и инструменти
- Почистване на „мустаци” от пластмасови елементи
- Почистване на ковашки инструменти
- Почистване на системи за пълнене и смесване
- Почистване на конвейри, транспортни и товаро-разтоварни системи
- Почистване на пещи
- Почистване на печатарски машини и периферия
- Почистване на машини за обработка на дърво
- Почистване на генератори, турбини, разпределителни шкафове и топлообменници