IB 15/120

Der Ice Blaster IB 15/120 е един от най-мощните уреди за почистване със сух лед, които се предлагат на пазара. Той убеждава със стабилност, надеждна техника и най-добри резултати при почистването със сух лед.

Уредът за почистване със сух лед IB 15/120 е мощен, стабилен и изключително надежден. Също и хитрите детайлни решения като държач за куфар с инструменти, система за изчистване на остатъчен лед, ръкохватка и места за съхранение допринасят за положителното общо впечатление от уреда и увеличават комфорта на употреба и удоволствието от почистването със сух лед. И от техническа гледна точка решението се крие в детайла. Ние значително оптимизирахме въздушния поток в уреда, маркуча, пистолета и дюзата. Резултатът: изключителна ефективност на почистването. Въпреки своя размер IB 15/120 в много мобилен и може да се управлява от един човек например по стълби. На кратко: Почистване със сух лед в най-добра форма!

Характеристики и предимства
Уред за почистване със сух лед IB 15/120: Държач за куфар за дюзи
Пръскащите дюзи и инструментите винаги са под ръка на машината. Куфарът за дюзите е поставен отстрани на уреда и е защитен срещу замърсяване.
Уред за почистване със сух лед IB 15/120: Максимална мобилност
Оптимално дебалансиране на уреда за удобно маневриране по неравни повърхности. Дръжки отпред и отзад на уреда, за по-лесно преминаване по стъпала.
Уред за почистване със сух лед IB 15/120: Автоматично изчистване на остатъчния лед
Изчистването на остатъчния лед с едно натискане на бутона предотвратява замръзването на уреда след приключване на работа. Машината не замръзва.
Контейнер за сух лед със специална изолация (GFK)
  • Оптимална изолация на сухия лед.
  • Не се образува кондензна вода.
  • Машината не замръзва.
Ефективно подаване на въздух към уреда
  • Сухият лед се транспортира безопасно от уреда до дюзата.
  • Максимални резултати при почистването на дюзата.
Интегрирана макара за въже за заземяване
  • Лесно заземяване на обекта за почистване.
  • Защита срещу прехвърчане на искри от оператора към обекта.
  • Подобрение на комфорта на работа със струята.
Интегриран сепаратор за мазнини и вода
  • Уредът не замръзва
Рафинирана поставка за пистолета
  • Пистолетът винаги е перфектно прибран.
  • Идеално положение (например за смяна на дюзите).
Интегрирано място за съхранение на дюзи и инструменти
  • Винаги всичко е достъпно – директно на уреда.
Спецификации

Технически данни

Мощност на свързване (кВт) 0,6
Корпус/рамка Неръждаема стомана (1.4301)
Дължина на кабела (м) 7
Налягане на въздуха (бар/МПа) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Качество на въздуха Сухи и без масло
Обемна въздушна циркулация (м³/мин) 2 - 12
Ниво на шум (дБ(А)) 125
Капацитет за сух лед (кг) 40
Пелети сух лед (диаметър) (мм) 3
Разход на сух лед (кг/ч) 30 - 120
Брой на фазите на тока (~) 1
Честота (Hz) 50 - 60
Напрежение (В) 220 - 240
Тегло без аксесоари (кг) 91
Тегло (с аксесоари) (кг) 101,5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1000 x 800 x 1300

Обхват на доставката

  • Куфар за дюзи, вкл. и за пенопласт
  • Смазка за резбата на дюзите
  • Дюза за плоска струя
  • Комплект пръскащи дюзи за плоска струя: 8 мм
  • Гаечен ключ (за смяна на дюзите): 2 бр.
  • Дюза с кръгла струя, XL, дълга
  • Маркуч за пръскане, с електрическа линия за управление и бързо свързване
  • Пръскащ пистолет (ергономичен и безопасен)

Оборудване

  • Превключвател „само въздух“ или „лед и въздух“ на пистолета
  • Електронно управление
  • Вкл. макара за въже за заземяване
  • Маслоуловител и воден сепаратор

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на леярски форми и инструменти
  • Почистване на „мустаци” от пластмасови елементи
  • Почистване на ковашки инструменти
  • Почистване на системи за пълнене и смесване
  • Почистване на конвейри, транспортни и товаро-разтоварни системи
  • Почистване на пещи
  • Почистване на печатарски машини и периферия
  • Почистване на машини за обработка на дърво
  • Почистване на генератори, турбини, разпределителни шкафове и топлообменници
Аксесоари