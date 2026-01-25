BD 38/12 C Bp Pack

Лека, тиха и подвижна. Подопочистващата машина BD 38/12 C с дискова глава е оборудвана с бързо зареждаща се високо мощна литиево-йонна батерия и клас на икономичност eco!efficiency.

С изключително маневрената и лесна за управление и поддръжка подопочистваща машина BD 38/12 C се почистват професионално и ефективно малки и средно големи площи. Машината е оборудвана с диск с четки с 38 cm диаметър. Новата литиево-йонна батерия с изключителен дълъг период на работа е с три пъти по-дълъг експлоатационен живот от идентични оловни батерии. Тя не се нуждае от поддръжка и се зарежда бързо. Класът на икономичност eco!efficiency намалява нуждата от енергия и удължава експлоатационния период и намалява нивото на шум с около 40 %. Теглото на този клас уреди и съответно на BD 38/12 C, което е с около 35 % по-малко, улеснява движението по стълби, както и транспорта.

Характеристики и предимства
Мощна литиево-йонна батерия.
  • Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
  • Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
  • Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
Включително вградено мощно зарядно устройство
  • Зарядното устройство винаги е под ръка; зареждането е възможно по всяко време.
  • Пълното зареждане е три часа, а половин зареждане – 1 час. (Междинното зареждане е възможно по всяко време.)
  • Зарядното устройство се изключва самостоятелно. Няма разход на енергия в режим на изчакване.
Много малко собствено тегло на уреда
  • 35% по-лека от идентични уреди.
  • Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
  • Лесен за маневриране и улеснява транспорта с автомобил.
Надеждна дискова технология.
  • Много добро почистване на гладки повърхности
  • Подходящ за работа с четки или полиращи подложки.
  • Четката е включена в комплекта.
Изсмукващи лайсни директно зад четката
  • Оптимално изсмукване – дори и на завои.
  • Лесно повдигане в крачния педал.
Компактни размери
  • Оставяне до стена в 90°-ъгъл.
  • Няма елементи, които да излизат извън уреда.
  • Лесна употреба
Прибираща се дръжка за управление
  • Компактно съхранение
  • Може да се транспортира и в малки автомобили.
Дръжка за управление с регулиране на височината
  • Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Батерия
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 380
Ширина на работа, изсмукване (мм) 480
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 12 / 12
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 1520
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1140
Вид на батериите Литиево-йонна
Батерия (В/Ач) 25,2 / 21
Работно време с едно зареждане на батериите (ч) макс. 1,5
Време за зареждане на батериите (ч) прибл. 2,7
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Брой обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 25 - 30 / 16 - 20
Широчина на обръщане на пътеката (мм) 1050
Разход на вода (л/мин) 1
Ниво на шум (дБ(А)) 65
Мощност (Вт) 500
Цвят антрацит
Допустимо максимално тегло (кг) 48
Тегло без аксесоари (кг) 36
Размери (Д х Ш х В) (мм) 995 x 495 x 1090

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
  • Транспортни колела
  • Смукател, огънат

Оборудване

  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина BD 38/12 C Bp Pack
Подопочистваща машина BD 38/12 C Bp Pack
Подопочистваща машина BD 38/12 C Bp Pack
Подопочистваща машина BD 38/12 C Bp Pack
Подопочистваща машина BD 38/12 C Bp Pack
Подопочистваща машина BD 38/12 C Bp Pack
Подопочистваща машина BD 38/12 C Bp Pack
Аксесоари
Почистващи препарати