С изключително маневрената и лесна за управление и поддръжка подопочистваща машина BD 38/12 C се почистват професионално и ефективно малки и средно големи площи. Машината е оборудвана с диск с четки с 38 cm диаметър. Новата литиево-йонна батерия с изключителен дълъг период на работа е с три пъти по-дълъг експлоатационен живот от идентични оловни батерии. Тя не се нуждае от поддръжка и се зарежда бързо. Класът на икономичност eco!efficiency намалява нуждата от енергия и удължава експлоатационния период и намалява нивото на шум с около 40 %. Теглото на този клас уреди и съответно на BD 38/12 C, което е с около 35 % по-малко, улеснява движението по стълби, както и транспорта.