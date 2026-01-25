BD 38/12 C Bp Pack
Лека, тиха и подвижна. Подопочистващата машина BD 38/12 C с дискова глава е оборудвана с бързо зареждаща се високо мощна литиево-йонна батерия и клас на икономичност eco!efficiency.
С изключително маневрената и лесна за управление и поддръжка подопочистваща машина BD 38/12 C се почистват професионално и ефективно малки и средно големи площи. Машината е оборудвана с диск с четки с 38 cm диаметър. Новата литиево-йонна батерия с изключителен дълъг период на работа е с три пъти по-дълъг експлоатационен живот от идентични оловни батерии. Тя не се нуждае от поддръжка и се зарежда бързо. Класът на икономичност eco!efficiency намалява нуждата от енергия и удължава експлоатационния период и намалява нивото на шум с около 40 %. Теглото на този клас уреди и съответно на BD 38/12 C, което е с около 35 % по-малко, улеснява движението по стълби, както и транспорта.
Характеристики и предимства
Мощна литиево-йонна батерия.
- Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
- Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
- Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
Включително вградено мощно зарядно устройство
- Зарядното устройство винаги е под ръка; зареждането е възможно по всяко време.
- Пълното зареждане е три часа, а половин зареждане – 1 час. (Междинното зареждане е възможно по всяко време.)
- Зарядното устройство се изключва самостоятелно. Няма разход на енергия в режим на изчакване.
Много малко собствено тегло на уреда
- 35% по-лека от идентични уреди.
- Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
- Лесен за маневриране и улеснява транспорта с автомобил.
Надеждна дискова технология.
- Много добро почистване на гладки повърхности
- Подходящ за работа с четки или полиращи подложки.
- Четката е включена в комплекта.
Изсмукващи лайсни директно зад четката
- Оптимално изсмукване – дори и на завои.
- Лесно повдигане в крачния педал.
Компактни размери
- Оставяне до стена в 90°-ъгъл.
- Няма елементи, които да излизат извън уреда.
- Лесна употреба
Прибираща се дръжка за управление
- Компактно съхранение
- Може да се транспортира и в малки автомобили.
Дръжка за управление с регулиране на височината
- Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Батерия
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|380
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|480
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|12 / 12
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|1520
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1140
|Вид на батериите
|Литиево-йонна
|Батерия (В/Ач)
|25,2 / 21
|Работно време с едно зареждане на батериите (ч)
|макс. 1,5
|Време за зареждане на батериите (ч)
|прибл. 2,7
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Брой обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|25 - 30 / 16 - 20
|Широчина на обръщане на пътеката (мм)
|1050
|Разход на вода (л/мин)
|1
|Ниво на шум (дБ(А))
|65
|Мощност (Вт)
|500
|Цвят
|антрацит
|Допустимо максимално тегло (кг)
|48
|Тегло без аксесоари (кг)
|36
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|995 x 495 x 1090
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Вкл. батерия и вградено зарядно устройство
- Транспортни колела
- Смукател, огънат
Оборудване
- Система с два резервоара