BR 30/4 C Adv

Много компактната и тежаща само 12 kg много лека подопочистваща машина BR 30/4 C е иновативната и мощна алтернатива на ръчното почистване на твърди подови настилки на площи от 20 до 200 m². Подът е сух веднага след почистването и съответно не се пързаля и веднага може да се използва. Идеална за почистване на малки магазини, ресторанти, бензиностанции, супермаркети, санитарни зони, хотели в зоните за бързо хранене, в кухнята или като допълнение към наличните подопочистващи машини. С възможност за ръчно изсмукване за недостъпните ъгли. С валяк с микрофазерни влакна, специално за почистване на фин теракот.

С нейната форма машината маневрира изключително лесно, както прахосмукачка. В сравнение с обикновените методи на почистване машината има десет пъти по-силен натиск при работа и така значително по-голяма ефективност. И това при скорост на оборотите на валяка от около 1500 оборота. Тя може да смуче напред и назад. При упорити замърсявания изсмукващите лайсни могат да бъдат вдигнати. Така почистващите ролки могат по-дълго да работят върху замърсяването.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина BR 30/4 C Adv: Бързо оборотна ролкова четка
Бързо оборотна ролкова четка
Подопочистваща машина BR 30/4 C Adv: Незабавно сух
Незабавно сух
Подопочистваща машина BR 30/4 C Adv: Свалящ се резервоар
Свалящ се резервоар
Спецификации

Технически данни

Вид на задвижването Захранване от електрическата мрежа
Тягово задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина на четката (мм) 300
Ширина на работа, изсмукване (мм) 300
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 4 / 4
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 200
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 130
Брой обороти на четките (об/мин) 1450
Работен натиска на четката (г/см²) 100
Разход на вода (л/мин) 0,3
Ниво на шум (дБ(А)) макс. 72
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Номинална консумирана мощност (Вт) 820
Цвят антрацит
Размери (Д х Ш х В) (мм) 495 x 340 x 1145

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 1 бр.
  • Микрофибърен валяк: 1 бр.
  • Транспортни колела
  • 2 изсмукващи лайсни, прави: 1 бр.
  • Ръчно изсмукване

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Захранване от електрическата мрежа
Подопочистваща машина BR 30/4 C Adv

Видео

Аксесоари
Почистващи препарати