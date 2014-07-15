BR 30/4 C Adv

Много компактната и тежаща само 12 kg много лека подопочистваща машина BR 30/4 C е иновативната и мощна алтернатива на ръчното почистване на твърди подови настилки на площи от 20 до 200 m². Подът е сух веднага след почистването и съответно не се пързаля и веднага може да се използва. Идеална за почистване на малки магазини, ресторанти, бензиностанции, супермаркети, санитарни зони, хотели в зоните за бързо хранене, в кухнята или като допълнение към наличните подопочистващи машини. С възможност за ръчно изсмукване за недостъпните ъгли. С валяк с микрофазерни влакна, специално за почистване на фин теракот.