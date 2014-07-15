BR 30/4 C Adv
Много компактната и тежаща само 12 kg много лека подопочистваща машина BR 30/4 C е иновативната и мощна алтернатива на ръчното почистване на твърди подови настилки на площи от 20 до 200 m². Подът е сух веднага след почистването и съответно не се пързаля и веднага може да се използва. Идеална за почистване на малки магазини, ресторанти, бензиностанции, супермаркети, санитарни зони, хотели в зоните за бързо хранене, в кухнята или като допълнение към наличните подопочистващи машини. С възможност за ръчно изсмукване за недостъпните ъгли. С валяк с микрофазерни влакна, специално за почистване на фин теракот.
С нейната форма машината маневрира изключително лесно, както прахосмукачка. В сравнение с обикновените методи на почистване машината има десет пъти по-силен натиск при работа и така значително по-голяма ефективност. И това при скорост на оборотите на валяка от около 1500 оборота. Тя може да смуче напред и назад. При упорити замърсявания изсмукващите лайсни могат да бъдат вдигнати. Така почистващите ролки могат по-дълго да работят върху замърсяването.
Характеристики и предимства
Бързо оборотна ролкова четка
Незабавно сух
Свалящ се резервоар
Спецификации
Технически данни
|Вид на задвижването
|Захранване от електрическата мрежа
|Тягово задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина на четката (мм)
|300
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|300
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|4 / 4
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|200
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|130
|Брой обороти на четките (об/мин)
|1450
|Работен натиска на четката (г/см²)
|100
|Разход на вода (л/мин)
|0,3
|Ниво на шум (дБ(А))
|макс. 72
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|820
|Цвят
|антрацит
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|495 x 340 x 1145
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 1 бр.
- Микрофибърен валяк: 1 бр.
- Транспортни колела
- 2 изсмукващи лайсни, прави: 1 бр.
- Ръчно изсмукване
Оборудване
- Система с два резервоара
- Захранване от електрическата мрежа
