BVL 3/1 Bp
Почистване в тесни пространства: Ултралеката, мощна и акумулаторна прахосмукачка раница BVL 3/1 Bp се отличава със здравия си материал от EPP и с отличното си съотношение цена-качество.
Изключително лека, мощна и захранвана с батерии: Това е първата по рода си прахосмукачка, която може да се похвали с тегло на гърба от само 4,5 кг. Това се дължи на иновативния материал EPP, който прави прахосмукачката раница BVL 3/1 Bp особено здрава и издръжлива въпреки ниското ѝ тегло. Независимо дали става въпрос за училищни чистачи, занаятчии или за използване в частни домакинства - тежката работа по почистването на тесни места и стълби е премахната: Мощната прахосмукачка раница с 3-литров контейнер е идеалното решение за почистване в тесни пространства. Мощната батерия Kärcher Battery Power осигурява дълго време на работа, а ергономичната рамка за носене премахва напрежението при работа. Със своя практичен контролен панел на колана за управление на всички важни работни и допълнителни функции BVL 3/1 Bp е изключително удобна за потребителя. Безчетковият EC мотор също е изключително устойчив на износване. В допълнение към обичайните аксесоари като опция се предлагат и допълнителни принадлежности, като например филтър HEPA-14. Когато поръчвате тази версия, моля, имайте предвид, че батерията Kärcher Battery Power и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.
Характеристики и предимства
Изключително лека безжична прахосмукачка-раницаПроизведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.
Иновативен EPP (експандиран полипропилен)Особено здрава и изключително дълготрайна. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.
Страхотна ергономичностdeuter® рамка за носене изключително удобна дори при използване за по-дълги периоди на работа. Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции. Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.
Безчетков електромотор
- Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
- Позволява дълги периоди на употреба и повишава ефективността и производителността.
eco!efficiency режим
- Степента eco!efficiency намалява консумацията на енергия и силата на звука на уреда и удължава работното време на батерия.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|3
|Ниво на шум (дБ(А))
|65
|Дебит на въздуха (л/с)
|35,4
|Номинална мощност (Вт)
|350
|Вакуум (мбар/кПа)
|189 / 18,9
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 120 (5,0 Ah) / прибл. 130 (6,0 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 52 (5,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 73 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 41 (7,5 Ah)
|Изходяща мощност (A)
|2,5
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,57
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|220 x 317 x 450
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 1 м
- Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
Оборудване
- eco!efficiency режим
- Рамка за носене
Видео
Сфера на приложение
- Подходяща за използване в училище
- Също идеална за търговци и жени
- Идеална за частни домакинства
- Лесно почистване на стълби
- Почистване на петна