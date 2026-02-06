BVL 3/1 Bp

Почистване в тесни пространства: Ултралеката, мощна и акумулаторна прахосмукачка раница BVL 3/1 Bp се отличава със здравия си материал от EPP и с отличното си съотношение цена-качество.

Изключително лека, мощна и захранвана с батерии: Това е първата по рода си прахосмукачка, която може да се похвали с тегло на гърба от само 4,5 кг. Това се дължи на иновативния материал EPP, който прави прахосмукачката раница BVL 3/1 Bp особено здрава и издръжлива въпреки ниското ѝ тегло. Независимо дали става въпрос за училищни чистачи, занаятчии или за използване в частни домакинства - тежката работа по почистването на тесни места и стълби е премахната: Мощната прахосмукачка раница с 3-литров контейнер е идеалното решение за почистване в тесни пространства. Мощната батерия Kärcher Battery Power осигурява дълго време на работа, а ергономичната рамка за носене премахва напрежението при работа. Със своя практичен контролен панел на колана за управление на всички важни работни и допълнителни функции BVL 3/1 Bp е изключително удобна за потребителя. Безчетковият EC мотор също е изключително устойчив на износване. В допълнение към обичайните аксесоари като опция се предлагат и допълнителни принадлежности, като например филтър HEPA-14. Когато поръчвате тази версия, моля, имайте предвид, че батерията Kärcher Battery Power и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.

Характеристики и предимства
BVL 3/1 Bp: Изключително лека безжична прахосмукачка-раница
Произведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.
BVL 3/1 Bp: Иновативен EPP (експандиран полипропилен)
Особено здрава и изключително дълготрайна. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.
BVL 3/1 Bp: Страхотна ергономичност
deuter® рамка за носене изключително удобна дори при използване за по-дълги периоди на работа. Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции. Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.
Безчетков електромотор
  • Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
  • Позволява дълги периоди на употреба и повишава ефективността и производителността.
eco!efficiency режим
  • Степента eco!efficiency намалява консумацията на енергия и силата на звука на уреда и удължава работното време на батерия.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 3
Ниво на шум (дБ(А)) 65
Дебит на въздуха (л/с) 35,4
Номинална мощност (Вт) 350
Вакуум (мбар/кПа) 189 / 18,9
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 120 (5,0 Ah) / прибл. 130 (6,0 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / макс. 52 (5,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 73 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 41 (7,5 Ah)
Изходяща мощност (A) 2,5
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 4,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,57
Размери (Д х Ш х В) (мм) 220 x 317 x 450

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 1 м
  • Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя

Оборудване

  • eco!efficiency режим
  • Рамка за носене
Видео

Сфера на приложение
  • Подходяща за използване в училище
  • Също идеална за търговци и жени
  • Идеална за частни домакинства
  • Лесно почистване на стълби
  • Почистване на петна
