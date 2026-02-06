Изключително лека, мощна и захранвана с батерии: Това е първата по рода си прахосмукачка, която може да се похвали с тегло на гърба от само 4,5 кг. Това се дължи на иновативния материал EPP, който прави прахосмукачката раница BVL 3/1 Bp особено здрава и издръжлива въпреки ниското ѝ тегло. Независимо дали става въпрос за училищни чистачи, занаятчии или за използване в частни домакинства - тежката работа по почистването на тесни места и стълби е премахната: Мощната прахосмукачка раница с 3-литров контейнер е идеалното решение за почистване в тесни пространства. Мощната батерия Kärcher Battery Power осигурява дълго време на работа, а ергономичната рамка за носене премахва напрежението при работа. Със своя практичен контролен панел на колана за управление на всички важни работни и допълнителни функции BVL 3/1 Bp е изключително удобна за потребителя. Безчетковият EC мотор също е изключително устойчив на износване. В допълнение към обичайните аксесоари като опция се предлагат и допълнителни принадлежности, като например филтър HEPA-14. Когато поръчвате тази версия, моля, имайте предвид, че батерията Kärcher Battery Power и съвместимото зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.