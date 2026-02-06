Нашата свръх лека, мощна и захранвана с батерии прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp е първата прахосмукачка , която благодарение на иновативния EPP материал тежи само 4,6 kg (носеща тежест на гърба) и чиито свойства на материала я правят ултра здрава и издръжлива. С мощност от 500 вата, дълго време за работа на батерията и 5-литров контейнер, прахосмукачката е предпочитан избор навсякъде, където тесните пространства затрудняват почистването – независимо дали в киното, в самолет, в автобуси и влакове, за почистване на офиси или дори на стълби. Ергономичната рамка за носене и усъвършенстваната работа, с всички важни работни и допълнителни функции, управлявани чрез контролен панел на колана на кръста, както и отделните дизайни за потребители с дясна и лява ръка, правят употребата удобна и без усилия. Безчетковият EC мотор също е изключително устойчив на износване. Стандартно се доставя с множество аксесоари . Като допълнителна екстра се предлага филтър HEPA-14. Когато поръчвате тази версия на уреда, моля, имайте предвид, че мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съответното зарядно устройство трябва да бъдат поръчани отделно.