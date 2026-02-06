BVL 5/1 Bp

Изключително лека и много здрава благодарение на иновативния EPP материал: Мощната и дълготрайна безжична прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp от Kärcher за задачи по почистване в най-тесните пространства.

Нашата свръх лека, мощна и захранвана с батерии прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp е първата прахосмукачка , която благодарение на иновативния EPP материал тежи само 4,6 kg (носеща тежест на гърба) и чиито свойства на материала я правят ултра здрава и издръжлива. С мощност от 500 вата, дълго време за работа на батерията и 5-литров контейнер, прахосмукачката е предпочитан избор навсякъде, където тесните пространства затрудняват почистването – независимо дали в киното, в самолет, в автобуси и влакове, за почистване на офиси или дори на стълби. Ергономичната рамка за носене и усъвършенстваната работа, с всички важни работни и допълнителни функции, управлявани чрез контролен панел на колана на кръста, както и отделните дизайни за потребители с дясна и лява ръка, правят употребата удобна и без усилия. Безчетковият EC мотор също е изключително устойчив на износване. Стандартно се доставя с множество аксесоари . Като допълнителна екстра се предлага филтър HEPA-14. Когато поръчвате тази версия на уреда, моля, имайте предвид, че мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съответното зарядно устройство трябва да бъдат поръчани отделно.

Характеристики и предимства
BVL 5/1 Bp: Изключително лека безжична прахосмукачка-раница
Произведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.
BVL 5/1 Bp: Иновативен EPP (експандиран полипропилен)
Особено здрава и изключително дълготрайна. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.
BVL 5/1 Bp: Страхотна ергономичност
Рамката за носене е изключително удобна дори при продължителна работа. Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции. Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.
Безчетков електромотор
  • Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
  • Позволява дълги периоди на употреба и повишава ефективността и производителността.
eco!efficiency режим
  • Степента eco!efficiency намалява консумацията на енергия и силата на звука на уреда и удължава работното време на батерия.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Обем на контейнера (л) 5
Ниво на шум (дБ(А)) 65
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 500
Вакуум (мбар/кПа) 223 / 22,3
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) прибл. 150 (6,0 Ah) / прибл. 200 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин) eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 64 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 30 (7,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 44 / 68
Изходяща мощност (A) 6
Захранване за зарядно устройство (В/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 4,7
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 220 x 320 x 510

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Дължина на смукателния маркуч: 1 м
  • Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя

Оборудване

  • eco!efficiency режим
  • Рамка за носене
Видео

Сфера на приложение
  • Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
  • Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри
  • Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията