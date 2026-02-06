BVL 5/1 Bp
Изключително лека и много здрава благодарение на иновативния EPP материал: Мощната и дълготрайна безжична прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp от Kärcher за задачи по почистване в най-тесните пространства.
Нашата свръх лека, мощна и захранвана с батерии прахосмукачка-раница BVL 5/1 Bp е първата прахосмукачка , която благодарение на иновативния EPP материал тежи само 4,6 kg (носеща тежест на гърба) и чиито свойства на материала я правят ултра здрава и издръжлива. С мощност от 500 вата, дълго време за работа на батерията и 5-литров контейнер, прахосмукачката е предпочитан избор навсякъде, където тесните пространства затрудняват почистването – независимо дали в киното, в самолет, в автобуси и влакове, за почистване на офиси или дори на стълби. Ергономичната рамка за носене и усъвършенстваната работа, с всички важни работни и допълнителни функции, управлявани чрез контролен панел на колана на кръста, както и отделните дизайни за потребители с дясна и лява ръка, правят употребата удобна и без усилия. Безчетковият EC мотор също е изключително устойчив на износване. Стандартно се доставя с множество аксесоари . Като допълнителна екстра се предлага филтър HEPA-14. Когато поръчвате тази версия на уреда, моля, имайте предвид, че мощната батерия Kärcher Battery Power+ и съответното зарядно устройство трябва да бъдат поръчани отделно.
Характеристики и предимства
Изключително лека безжична прахосмукачка-раницаПроизведена от изключително лек, иновативен EPP (експандиран полипропилен). Позволява ергономична работа. Позволява лесно транспортиране.
Иновативен EPP (експандиран полипропилен)Особено здрава и изключително дълготрайна. Ултра лека. Изключително екологична, тъй като е 100 процента рециклируема.
Страхотна ергономичностРамката за носене е изключително удобна дори при продължителна работа. Панел за обслужване на колана позволява удобно регулиране и управление на всички функции. Смукателният маркуч може да бъде свързан по различен начин за десничари и левичари.
Безчетков електромотор
- Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
- Позволява дълги периоди на употреба и повишава ефективността и производителността.
eco!efficiency режим
- Степента eco!efficiency намалява консумацията на енергия и силата на звука на уреда и удължава работното време на батерия.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Обем на контейнера (л)
|5
|Ниво на шум (дБ(А))
|65
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|500
|Вакуум (мбар/кПа)
|223 / 22,3
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Брой необходими батерии (бр.)
|1
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|прибл. 150 (6,0 Ah) / прибл. 200 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (/мин)
|eco!efficiency режим: / макс. 50 (6,0 Ah) Режим на мощност: / макс. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency режим: / макс. 64 (7,5 Ah) Режим на мощност: / макс. 30 (7,5 Ah)
|Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин)
|44 / 68
|Изходяща мощност (A)
|6
|Захранване за зарядно устройство (В/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,7
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|220 x 320 x 510
Обхват на доставката
- Вариант: Батерията и зарядното не са включени
- Дължина на смукателния маркуч: 1 м
- Тип смукателен маркуч: С ръкохватка
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на тапицерии
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
Оборудване
- eco!efficiency режим
- Рамка за носене
Видео
Сфера на приложение
- Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
- Идеална за хотели и ресторанти, за търговия на дребно, в кина или театри
- Удобна за фирми за поддръжка в офиси, коридори и стълбища