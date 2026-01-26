CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.

CarpetPro препарат за чистене на килими RM 760 на таблетки: Средство за основно чистене с екстракция и технология за капсулиране, на таблетки. Във фолио което се разтваря във вода и което ускорява чистенето. Без изпиране.