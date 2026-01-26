CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.

CarpetPro препарат за чистене на килими RM 760 на таблетки: Средство за основно чистене с екстракция и технология за капсулиране, на таблетки. Във фолио което се разтваря във вода и което ускорява чистенето. Без изпиране.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (табл.) 16
Опаковъчна единица (бр.) 20
Ниво на pH 8,9
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,3
Размери (Д х Ш х В) (мм) 72 x 61 x 141
CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.
CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.
CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.
CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.
CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.
Сфера на приложение
  • Поддръжка на автомобили
  • Текстилни повърхности