CarpetPro препарат iCapsol RM 760 таблетки, 16табл.
CarpetPro препарат за чистене на килими RM 760 на таблетки: Средство за основно чистене с екстракция и технология за капсулиране, на таблетки. Във фолио което се разтваря във вода и което ускорява чистенето. Без изпиране.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (табл.)
|16
|Опаковъчна единица (бр.)
|20
|Ниво на pH
|8,9
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,3
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|72 x 61 x 141
Сфера на приложение
- Поддръжка на автомобили
- Текстилни повърхности