Препарат RM 776, 20л

Високоефективен специализиран препарат за отстраняване на следи от гуми и маркировка от индустриални машини. Отстранява ефективно също и сили замърсявания от масло и сажди, както и наслоявания с полимери и вакса. Действа също и срещу остатъци от залепваща лента.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло (кг) 21,26
Тегло вкл. Опаковка (кг) 22,31
Размери (Д х Ш х В) (мм) 280 x 240 x 430
Препарат RM 776, 20л
Препарат RM 776, 20л
Препарат RM 776, 20л
Сфера на приложение
  • Почистване на пода
Аксесоари