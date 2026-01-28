Препарат RM 776, 20л

Високоефективен специализиран препарат за отстраняване на следи от гуми и маркировка от индустриални машини. Отстранява ефективно също и сили замърсявания от масло и сажди, както и наслоявания с полимери и вакса. Действа също и срещу остатъци от залепваща лента.