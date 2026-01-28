Препарат RM 776, 20л
Високоефективен специализиран препарат за отстраняване на следи от гуми и маркировка от индустриални машини. Отстранява ефективно също и сили замърсявания от масло и сажди, както и наслоявания с полимери и вакса. Действа също и срещу остатъци от залепваща лента.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13
|Тегло (кг)
|21,26
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|22,31
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|280 x 240 x 430
Сфера на приложение
- Почистване на пода