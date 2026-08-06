FM Expert 100/ M
Голямата почистваща количка FM Expert 100/ M съчетава ръчното и машинното почистване. Място за машина за сухо или мокро почистване. Кофа с обем 12 л за ръчно почистване.
FM Expert 100/ M се отличава с отворен дизайн и просторни размери. Може да се използва за мокро и сухо почистване, както ръчно по метода на предварително подготвените мопове, така и механично с помощта на подходящи машини. Количката разполага с достатъчно пространство, за да интегрира удобно и лесно BR 30/1 Bp или T 9/1 Bp. Модулът за изхвърляне може да се премества нагоре и надолу според нуждите и може да побира чували за боклук с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват надеждно в четири удобни 6-литрови кофи и да се разделят според зоната. Издърпващото се чекмедже с обем 16 литра, което може да се позиционира според изискванията, е подходящо за пренасяне на допълнително оборудване. Благодарение на доставените връзки FlexiLink могат ефективно да се интегрират системи с мопове, хващачи и полезни принадлежности. Те могат да бъдат прикрепени към външните страни на FlexoMate, както е необходимо. Куката може да се използва за окачване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv.
Характеристики и предимства
Модул за изхвърляне с 30° регулируем ъгъл на височина за лесно изпразване
Гъвкавото интегриране на машината (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) намалява времето за почистване с 15%
Издърпващото се чекмедже с вместимост 16 л е с регулируема височина и е достъпно от двете страни
Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на почистващи принадлежности
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|25
|Тегло на опаковката (кг)
|52,2
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1780 x 563 x 1020
|Размери, с опаковката (мм)
|1200 x 800 x 780
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