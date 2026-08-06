FM Expert 100/ M се отличава с отворен дизайн и просторни размери. Може да се използва за мокро и сухо почистване, както ръчно по метода на предварително подготвените мопове, така и механично с помощта на подходящи машини. Количката разполага с достатъчно пространство, за да интегрира удобно и лесно BR 30/1 Bp или T 9/1 Bp. Модулът за изхвърляне може да се премества нагоре и надолу според нуждите и може да побира чували за боклук с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват надеждно в четири удобни 6-литрови кофи и да се разделят според зоната. Издърпващото се чекмедже с обем 16 литра, което може да се позиционира според изискванията, е подходящо за пренасяне на допълнително оборудване. Благодарение на доставените връзки FlexiLink могат ефективно да се интегрират системи с мопове, хващачи и полезни принадлежности. Те могат да бъдат прикрепени към външните страни на FlexoMate, както е необходимо. Куката може да се използва за окачване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv.