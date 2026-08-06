FM Expert 100/ W
Голямата почистваща количка FM Expert 100/ W със система за почистване с двойна кофа. Най-доброто решение за обширни и взискателни задачи за почистване.
FM Expert 100/ W е голяма отворена количка за почистване за ефективна работа при обширни задачи за почистване. Тя има регулируема система с двойна кофа и универсална преса. Ако премахнете кофите и пресата за моп, можете да интегрирате вместо тях машина. Модулът за изхвърляне на отпадъци може да се премества нагоре и надолу според нуждите и е подходящ за чували за боклук с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват в четири 6-литрови кофи, които могат да се разделят за различните зони. Издърпващото се чекмедже с обем 16 литра, което може да се позиционира според изискванията, също осигурява достатъчно място за съхранение за пренасяне на допълнително оборудване. Доставените връзки Toolflex позволяват компактно интегриране на системи с мопове, хващачи и друго оборудване. Осигурена е кука за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Toolflex и куките могат да бъдат прикрепени към външните страни на FlexoMate според нуждите.
Характеристики и предимства
Модул за изхвърляне с 30° регулируем ъгъл на височина за лесно изпразване
Издърпващото се чекмедже с вместимост 16 л е с регулируема височина и е достъпно от двете страни
Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на почистващи принадлежности
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|28,5
|Тегло на опаковката (кг)
|32,2
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1518 x 653 x 1020
|Размери, с опаковката (мм)
|1100 x 600 x 750
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