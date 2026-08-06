FM Expert 100/ W е голяма отворена количка за почистване за ефективна работа при обширни задачи за почистване. Тя има регулируема система с двойна кофа и универсална преса. Ако премахнете кофите и пресата за моп, можете да интегрирате вместо тях машина. Модулът за изхвърляне на отпадъци може да се премества нагоре и надолу според нуждите и е подходящ за чували за боклук с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват в четири 6-литрови кофи, които могат да се разделят за различните зони. Издърпващото се чекмедже с обем 16 литра, което може да се позиционира според изискванията, също осигурява достатъчно място за съхранение за пренасяне на допълнително оборудване. Доставените връзки Toolflex позволяват компактно интегриране на системи с мопове, хващачи и друго оборудване. Осигурена е кука за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Toolflex и куките могат да бъдат прикрепени към външните страни на FlexoMate според нуждите.