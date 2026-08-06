FM Expert 50/ P
Средно голяма, компактна почистваща количка FM Expert 50/ P за почистване с предварително подготвени мопове. Висящите кофи и тави могат лесно да се свалят за пестене на място при съхранение.
Като компактна отворена почистваща количка FM Expert 50/ P е особено подходяща за използване при работа по метода на предварително подготвените мопове. Модулът за изхвърляне на отпадъци може да се премества нагоре и надолу според нуждите и може да побира чували за боклук с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват удобно в четирите 6-литрови кофи и да се разделят по зони. Допълнителното оборудване може да се съхранява в 16-литрово изтеглящо се чекмедже, което може да се позиционира според изискванията. Това намалява допълнителните ходения напред-назад в процеса на почистване. Благодарение на доставените връзки FlexiLink могат да се пренасят и системи с мопове, хващачи и други полезни принадлежности. FlexoLink XL е подходящ за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Както връзките Toolflex, така и куката могат да бъдат прикрепени от външната страна на FlexoMate според нуждите. Висящата кофа и тава могат да се демонтират лесно, за да се спести място при съхранение на количката.
Характеристики и предимства
Модул за изхвърляне с 30° регулируем ъгъл на височина за лесно изпразване
Издърпващото се чекмедже с вместимост 16 л е с регулируема височина и е достъпно от двете страни
Компактните размери правят количката много маневрена и лесна за прибиране
Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на почистващи принадлежности
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|23,5
|Тегло на опаковката (кг)
|26,68
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1210 x 663 x 1200
|Размери, с опаковката (мм)
|910 x 580 x 440
Видео