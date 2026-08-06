Като компактна отворена почистваща количка FM Expert 50/ P е особено подходяща за използване при работа по метода на предварително подготвените мопове. Модулът за изхвърляне на отпадъци може да се премества нагоре и надолу според нуждите и може да побира чували за боклук с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват удобно в четирите 6-литрови кофи и да се разделят по зони. Допълнителното оборудване може да се съхранява в 16-литрово изтеглящо се чекмедже, което може да се позиционира според изискванията. Това намалява допълнителните ходения напред-назад в процеса на почистване. Благодарение на доставените връзки FlexiLink могат да се пренасят и системи с мопове, хващачи и други полезни принадлежности. FlexoLink XL е подходящ за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Както връзките Toolflex, така и куката могат да бъдат прикрепени от външната страна на FlexoMate според нуждите. Висящата кофа и тава могат да се демонтират лесно, за да се спести място при съхранение на количката.