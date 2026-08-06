FM ExpertPro 100/ P
Голяма количка FM ExpertPro 100/ P за почистване с предварително подготвени мопове. Затворена зона за изхвърляне на отпадъци, достатъчно място за инструменти за почистване и съхранение.
Затвореният дизайн и удължената основна плоча правят FM ExpertPro 100/ P идеална за почистване на чувствителни към хигиената зони и за почистване с предварително подготвени мопове. Вграденият модул за изхвърляне побира чували за отпадъци с различни размери и се отваря с педал. Допълнителното оборудване може да се съхранява в четирите 6-литрови кофи и да се държи отделно в зависимост от зоната на използване. За още повече място за съхранение количката разполага и с две допълнителни чекмеджета с капацитет 16 и 32 л. Те могат да се позиционират според нуждите и са подходящи за удобно пренасяне на почистващи принадлежности, а машини като EB 30/1 Bp Li-Ion могат лесно да се прикрепят към външните страни на FlexoMate с помощта на връзките FlexoLink. FlexoLink XL може да се използва за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Вратите и страничните панели могат да бъдат персонализирани. Двете спирачки осигуряват стабилно положение на количката, дори и на наклонена повърхност. Ергономично оформената ръкохватка FlexoGrip намалява натоварването на ръцете и раменете при бутане. Отварящите се с натискане врати могат да се регулират индивидуално за потребители с дясна или лява ръка.
Характеристики и предимства
FlexoGrip: ергономично регулиране на височината, което облекчава раменете и китките от натоварване
Крачен педал за бързо и лесно отваряне на капака на модула за изхвърляне
Затворена отвсякъде, идеална за почистване в чувствителни към хигиената зони
Спирачките на двете колела обезопасяват количката дори върху наклонена повърхност
Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на почистващи принадлежности
Голямата основна плоча предлага достатъчно място за изключително големи обеми за съхранение
Системата „Push-to-open“ осигурява интуитивно и лесно отваряне на вратата
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|42
|Тегло на опаковката (кг)
|48
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1564 x 563 x 1229
|Размери, с опаковката (мм)
|1100 x 600 x 780
Оборудване
- Затворена количка с врати
Видео