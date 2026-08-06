Затвореният дизайн и удължената основна плоча правят FM ExpertPro 100/ P идеална за почистване на чувствителни към хигиената зони и за почистване с предварително подготвени мопове. Вграденият модул за изхвърляне побира чували за отпадъци с различни размери и се отваря с педал. Допълнителното оборудване може да се съхранява в четирите 6-литрови кофи и да се държи отделно в зависимост от зоната на използване. За още повече място за съхранение количката разполага и с две допълнителни чекмеджета с капацитет 16 и 32 л. Те могат да се позиционират според нуждите и са подходящи за удобно пренасяне на почистващи принадлежности, а машини като EB 30/1 Bp Li-Ion могат лесно да се прикрепят към външните страни на FlexoMate с помощта на връзките FlexoLink. FlexoLink XL може да се използва за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Вратите и страничните панели могат да бъдат персонализирани. Двете спирачки осигуряват стабилно положение на количката, дори и на наклонена повърхност. Ергономично оформената ръкохватка FlexoGrip намалява натоварването на ръцете и раменете при бутане. Отварящите се с натискане врати могат да се регулират индивидуално за потребители с дясна или лява ръка.