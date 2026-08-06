FM ExpertPro 100/ W
Голяма почистваща количка FM ExpertPro 100/ W със система с двойна кофа и леснодостъпен модул за отпадъци. Оборудването се съхранява сигурно в затворената средна част.
FM ExpertPro 100/ W със система от две кофи и универсална преса е идеална за икономично почистване. Лесно достъпният модул за изхвърляне на отпадъци може да се мести нагоре и надолу според нуждите и побира чували за боклук с различни размери. Плочата на държача за кофи за боклук може да се отстрани без усилие, а държачът за кофи за боклук се сгъва, за да се спести място в помещението за съхранение. С четирите просторни 6-литрови кофи допълнителното оборудване може да се съхранява и подрежда отделно според цветно кодираните зони. Допълнителното 16-литрово издърпващо се чекмедже може да се позиционира според изискванията и е удобен начин за пренасяне на принадлежности за почистване. Благодарение на връзките Toolflex могат да се интегрират системи с мопове и друго оборудване. Осигурена е кука за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Toolflex и куки могат да бъдат прикрепени към външните страни на FlexoMate според нуждите. Здрави спирачки на двете колела позволяват количката да се паркира дори на наклонена повърхност. Вратите и страничните панели могат да бъдат персонализирани, а отварящите се с натискане, могат да бъдат настроени специално за десничари или левичари.
Характеристики и предимства
Модул за изхвърляне с 30° регулируем ъгъл на височина за лесно изпразване
Затворена отвсякъде, идеална за почистване в чувствителни към хигиената зони
Спирачките на двете колела обезопасяват количката дори върху наклонена повърхност
Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на почистващи принадлежности
Системата „Push-to-open“ осигурява интуитивно и лесно отваряне на вратата
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|35
|Тегло на опаковката (кг)
|39,82
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1518 x 650 x 1021
|Размери, с опаковката (мм)
|1100 x 595 x 740
Оборудване
- Затворена количка с врати
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