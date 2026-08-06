FM ExpertPro 100/ W Tp се отличава със затворена конструкция и голяма основна плоча. Това осигурява място за важните елементи на икономичното почистване, като например двойна кофа с универсална преса (по 1 кофа за чиста и мръсна вода). Без кофата плочата може да се сгъне, за да се спести място. Интегрираният модул за изхвърляне на отпадъци побира чували за боклук с различни размери и може да се отваря с педал. Принадлежностите за почистване могат да се съхраняват в четири 6-литрови кофи и да се разделят по области на използване. Издърпващото се чекмедже с обем 16 литра, което може да се позиционира според изискванията, предлага още повече място за съхранение. Допълнителното оборудване може да се интегрира с помощта на връзките FlexoLink, които могат да се прикрепят към външните страни на FlexoMate според нуждите. FlexoLink XL може да се използва за закрепване на знак или на WVP 10 Adv. Здравите спирачки на двете колела гарантират, че количката е винаги сигурна и стабилна, дори и на наклонен терен. Ергономичните регулируеми дръжки FlexoGrip намаляват натоварването на ръцете и раменете. Отварящите се с натискане врати могат да се регулират за потребители с дясна или лява ръка.