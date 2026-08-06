Компактната количкаFM ExpertPro 50/ P е особено подходяща за използване в особено чувствителни към хигиената зони благодарение на затворения си дизайн. Тя може да се използва и с метода на предварително подготвени мопове за ефективно почистване на повърхности. Оборудването може да се съхранява в две 6-литрови кофи и да се разделя по зони на използване. Количката разполага и с 16-литрово издърпващо се чекмедже, което може да се позиционира според изискванията и е удобен начин за пренасяне на допълнителни почистващи принадлежности. Благодарение на връзките Toolflex могат да се интегрират системи с мопове, хващачи и др. Куката може да се използва за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Както връзките Toolflex, така и куката могат да бъдат прикрепени от външната страна на FlexoMate според нуждите. Двете колела са снабдени със спирачки гарантират сигурно положение дори на наклонена повърхност. Регулируемите по височина дръжки FlexoGrip намаляват натоварването на ръцете и раменете при бутане на количката. Вратите и страничните панели могат да бъдат персонализирани, а отварящите се с натискане, могат да бъдат настроени специално за десничари или левичари.