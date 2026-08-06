FM ExpertPro 50/ S
Средно голяма количка за почистване FM ExpertPro 50/ S за почистване със спрей моп с леснодостъпен модул за отпадъци. Затворено централно отделение за съхранение на оборудване и препарати.
Средно голяма, затворена количка за почистване FM ExpertPro 50/ S с компактни размери, идеална за използване със спрей моп. Модулът за изхвърляне е лесно достъпен отвън. Той може да се мести нагоре и надолу според нуждите и побира чували за боклук с различни размери. Принадлежностите за почистване могат да се съхраняват удобно в две 6-литрови кофи и да се разделят по цветове (стандартно са включени една синя и една червена кофа). Двете 16-литрови изтеглящи се чекмеджета, които могат да се позиционират според изискванията, са подходящи за удобно пренасяне на допълнително оборудване. Благодарение на връзките Toolflex могат ефективно да се интегрират системи с мопове, хващачи и други принадлежности. Те могат да бъдат прикрепени към външните страни на FlexoMate според нуждите. FlexoLink XL може да се използва за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Здравите спирачки на двете колела обезопасяват количката дори при наклонен, неравен терен, за да осигурят стабилност. Ергономичните регулируеми по височина дръжки FlexoGrip намалява натоварването на ръцете и раменете при бутане. Отварящите се с натискане врати могат да се регулират за потребители с дясна или лява ръка.
Характеристики и предимства
FlexoGrip: ергономично регулиране на височината, което облекчава раменете и китките от натоварване
Модул за изхвърляне с 30° регулируем ъгъл на височина за лесно изпразване
Затворена отвсякъде, идеална за почистване в чувствителни към хигиената зони
Спирачките на двете колела обезопасяват количката дори върху наклонена повърхност
Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на почистващи принадлежности
Компактните размери правят количката много маневрена и лесна за прибиране
Системата „Push-to-open“ осигурява интуитивно и лесно отваряне на вратата
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED / STANDARD
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|28,955
|Тегло на опаковката (кг)
|56,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1271 x 563 x 1061
|Размери, с опаковката (мм)
|1200 x 800 x 860
Оборудване
- Затворена количка с врати
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