Средно голяма, затворена количка за почистване FM ExpertPro 50/ S с компактни размери, идеална за използване със спрей моп. Модулът за изхвърляне е лесно достъпен отвън. Той може да се мести нагоре и надолу според нуждите и побира чували за боклук с различни размери. Принадлежностите за почистване могат да се съхраняват удобно в две 6-литрови кофи и да се разделят по цветове (стандартно са включени една синя и една червена кофа). Двете 16-литрови изтеглящи се чекмеджета, които могат да се позиционират според изискванията, са подходящи за удобно пренасяне на допълнително оборудване. Благодарение на връзките Toolflex могат ефективно да се интегрират системи с мопове, хващачи и други принадлежности. Те могат да бъдат прикрепени към външните страни на FlexoMate според нуждите. FlexoLink XL може да се използва за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Здравите спирачки на двете колела обезопасяват количката дори при наклонен, неравен терен, за да осигурят стабилност. Ергономичните регулируеми по височина дръжки FlexoGrip намалява натоварването на ръцете и раменете при бутане. Отварящите се с натискане врати могат да се регулират за потребители с дясна или лява ръка.