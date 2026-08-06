Компактната отворена количка за почистване е особено подходяща за използване с предварително подготвени мопове при ръчно почистване. Модулът за изхвърляне на отпадъци може да се мести нагоре и надолу според нуждите и може да побира чували за отпадъци с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват надеждно в двете 6-литрови кофи и да се разделят според зоната (сини за непроблематични зони и червени за зони за почистване с най-високи хигиенни изисквания, като например умивални и тоалетни). Благодарение на доставените връзки FlexiLink могат да се интегрират системи с държачи за почистване с моп, хващачи и друго оборудване. Осигурена е кука за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Toolflex и куките могат да се прикрепят според нуждите от вътрешната страна на FlexoMate.