FM Swift 50/ P
Спестяваща място - FM Swift 50/P за почистване с предварително подготвени мопове и регулируем на височина сгъваем модул за отпадъци. За максимално спестяване на място в ограничени помещения.
Компактната отворена количка за почистване е особено подходяща за използване с предварително подготвени мопове при ръчно почистване. Модулът за изхвърляне на отпадъци може да се мести нагоре и надолу според нуждите и може да побира чували за отпадъци с различни размери. Инструментите за почистване могат да се съхраняват надеждно в двете 6-литрови кофи и да се разделят според зоната (сини за непроблематични зони и червени за зони за почистване с най-високи хигиенни изисквания, като например умивални и тоалетни). Благодарение на доставените връзки FlexiLink могат да се интегрират системи с държачи за почистване с моп, хващачи и друго оборудване. Осигурена е кука за закрепване на предупредителен знак или на WVP 10 Adv. Toolflex и куките могат да се прикрепят според нуждите от вътрешната страна на FlexoMate.
Характеристики и предимства
Модул за изхвърляне с 30° регулируем ъгъл на височина за лесно изпразване
Компактните размери правят количката много маневрена и лесна за прибиране
Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на почистващи принадлежности
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|14
|Тегло на опаковката (кг)
|16,72
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1004 x 563 x 1198
|Размери, с опаковката (мм)
|796 x 584 x 371
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