FM Swift 50/ W
FM Swift 50/W: 2×15-литрови кофи, изработени от 50% рециклирана пластмаса, и 2×6-литрови кофи, изработени от 80% рециклирана пластмаса, три държача, за да бъдат инструментите винаги подръка.
Функционалната отворена количка за почистване FM Swift 50/W с 2 × 15 l кофи, изработени от 50% рециклирана пластмаса, и 2 × 6 l кофи, изработени от 80% рециклирана пластмаса, спестява значително място и е идеална за изключително малки складови помещения с ограничено пространство. Оборудвана със система с двойна кофа и универсална преса, тя помага при задачите за ръчно почистване дори в тесни пространства. Модулът за отпадъци може да се мести нагоре и надолу според нуждите или да се сгъва за пестене на място, като е подходящ за торби за смет с различни размери. Двете 6 l кофи позволяват безопасно съхранение на почистващите принадлежности, разделени по зони: синьо за безпроблемни зони и червено за зони с най-високи хигиенни изисквания, като санитарни възли и тоалетни. Като алтернатива, на мястото на една 6 l кофа могат да се поставят от 2 до 4 почистващи препарата. С държачите за инструменти FlexoLink S (2 ×) и FlexoLink XL (1 ×) всички инструменти са здраво закрепени и готови за употреба по всяко време.
Характеристики и предимства
Ергономичен дизайн
- Модул за изхвърляне с регулируем ъгъл на височината от 30° за лесно изпразване.
- Ергономично изстискване благодарение на ефективната преса за моп.
Спестяващ място дизайн
- Компактните размери правят количката много маневрена и лесна за съхранение.
- За спестяващо място съхранение само сгънете модула за отпадъци и извадете системата с кофи.
- Връзки Toolflex от външните страни за закрепване на аксесоари за почистване.
Устойчиви характеристики
- Дизайн с 2 × 15-литрови кофи, изработени от 50% рециклирана пластмаса, и 2 × 6-литрови кофи, изработени от 80% рециклирана пластмаса.
- Без излишни пластмасови вложки.
- Модулната система позволява лесна подмяна на отделните компоненти, което дава възможност оборудването да бъде персонализирано според конкретните нужди.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Цвят
|антрацит
|Количество (бр.)
|1
|Тегло без аксесоари (кг)
|18
|Тегло на опаковката (кг)
|19,04
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1004 x 653 x 1198
|Размери, с опаковката (мм)
|796 x 584 x 403
Видео
Сфера на приложение
- Универсална при ръчно почистване, например в санитарни помещения или общи части.
- Твърди подове