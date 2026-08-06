Функционалната отворена количка за почистване FM Swift 50/W с 2 × 15 l кофи, изработени от 50% рециклирана пластмаса, и 2 × 6 l кофи, изработени от 80% рециклирана пластмаса, спестява значително място и е идеална за изключително малки складови помещения с ограничено пространство. Оборудвана със система с двойна кофа и универсална преса, тя помага при задачите за ръчно почистване дори в тесни пространства. Модулът за отпадъци може да се мести нагоре и надолу според нуждите или да се сгъва за пестене на място, като е подходящ за торби за смет с различни размери. Двете 6 l кофи позволяват безопасно съхранение на почистващите принадлежности, разделени по зони: синьо за безпроблемни зони и червено за зони с най-високи хигиенни изисквания, като санитарни възли и тоалетни. Като алтернатива, на мястото на една 6 l кофа могат да се поставят от 2 до 4 почистващи препарата. С държачите за инструменти FlexoLink S (2 ×) и FlexoLink XL (1 ×) всички инструменти са здраво закрепени и готови за употреба по всяко време.