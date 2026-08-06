Лесен за използване, многократно доказан: Държача за V-образна шина с мек захват на Kärcher се разполага сигурно в ръката - също и когато се използва с телескопичен удължител. Позволява лесна смяна на шината и е изработен от неръждаема стомана и висококачествена пластмаса.