Държач за V-образна шина с перо, мек захват
Държача за V-образна шина с мек захват на Kärcher позволява лесна смяна на шината, приляга сигурно в ръката и може лесно да се използва и с телескопични удължители.
Лесен за използване, многократно доказан: Държача за V-образна шина с мек захват на Kärcher се разполага сигурно в ръката - също и когато се използва с телескопичен удължител. Позволява лесна смяна на шината и е изработен от неръждаема стомана и висококачествена пластмаса.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Неръждаема стомана / PC
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,127
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|90 x 30 x 160
Оборудване
- LAMPO връзка
- Италианска резба
Сфера на приложение
- Прозорци