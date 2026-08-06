Държач за V-образна шина с перо, мек захват

Държача за V-образна шина с мек захват на Kärcher позволява лесна смяна на шината, приляга сигурно в ръката и може лесно да се използва и с телескопични удължители.

Лесен за използване, многократно доказан: Държача за V-образна шина с мек захват на Kärcher се разполага сигурно в ръката - също и когато се използва с телескопичен удължител. Позволява лесна смяна на шината и е изработен от неръждаема стомана и висококачествена пластмаса.

Спецификации

Технически данни

Материал Неръждаема стомана / PC
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,127
Размери (Д × Ш × В) (мм) 90 x 30 x 160

Оборудване

  • LAMPO връзка
  • Италианска резба
Държач за V-образна шина с перо, мек захват
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Сфера на приложение
  • Прозорци
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