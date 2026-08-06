V-образна шина с перо, неръждаема стомана, 35 cm
Професионална шина с дължина 35 cm, с V-образен прорез и регулируема позиция на шината от Kärcher. Изработена от висококачествена неръждаема стомана, доставка с гумено перо (меко).
Професионалната V-образна шина с дължина 35 cm позволява бърза смяна, винаги седи перфектно и също така предлага променливо регулируемо положение на шината. Изработена от висококачествена неръждаема стомана, здравата професионална шина впечатлява и с дълъг живот. Доставката включва меко гумено перо. Може да се използва с държач за шина от Kärcher.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Неръждаема стомана
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,098
|Тегло на опаковката (кг)
|0,104
|Дължина (мм)
|350
|Размери, с опаковката (мм)
|350 x 2 x 20
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Прозорци