Професионалната V-образна шина с дължина 35 cm позволява бърза смяна, винаги седи перфектно и също така предлага променливо регулируемо положение на шината. Изработена от висококачествена неръждаема стомана, здравата професионална шина впечатлява и с дълъг живот. Доставката включва меко гумено перо. Може да се използва с държач за шина от Kärcher.