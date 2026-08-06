V-образна шина с перо, неръждаема стомана, 35 cm

Професионална шина с дължина 35 cm, с V-образен прорез и регулируема позиция на шината от Kärcher. Изработена от висококачествена неръждаема стомана, доставка с гумено перо (меко).

Професионалната V-образна шина с дължина 35 cm позволява бърза смяна, винаги седи перфектно и също така предлага променливо регулируемо положение на шината. Изработена от висококачествена неръждаема стомана, здравата професионална шина впечатлява и с дълъг живот. Доставката включва меко гумено перо. Може да се използва с държач за шина от Kärcher.

Спецификации

Технически данни

Материал Неръждаема стомана
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,098
Тегло на опаковката (кг) 0,104
Дължина (мм) 350
Размери, с опаковката (мм) 350 x 2 x 20
V-образна шина с перо, неръждаема стомана, 35 cm
Сфера на приложение
  • Прозорци
Аксесоари