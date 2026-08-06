Нашият телескопичен удължител с дължина 3 × 300 cm позволява безопасно почистване на голяма височина директно от земята. Специалната му дължина прави излишна употребата на стълба или други инструменти, специално регулираният плъзгащ се блок надеждно предотвратява завъртането на пръта, а предпазният конус и защитата от притискане осигуряват безопасна работа. Внимателно обработеният, много здрав телескопичен удължител е изработен от висококачествен алуминий и пластмаса.