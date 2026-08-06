Пад от текстурирана пяна 60 cm
Сменяем пад (60 cm) за 60-cm държач със самозалепваща се лента от Kärcher. С текстурирани пяна за по-добър резултат при почистване.
Падът с ширина 60 cm е идеалното допълнение към държача със самозалепваща се лента на Kärcher (60 cm) и кърпите за събиране на прах за сухо почистване. Текстурираната пяна на пада се адаптира много ефективно към почистваната повърхност и по този начин подобрява качеството на резултата от почистването. При необходимост основата за пад може лесно да бъде подменена по всяко време.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|STANDARD
|Употреба на текстила
|Текстил за еднократна употреба
|Работна ширина (см)
|60
|Материал
|PET / PA
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,044
|Тегло на опаковката (кг)
|0,066
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|600 x 100
|Размери, с опаковката (мм)
|600 x 100 x 30
Видео
Сфера на приложение
- Под - сухо почистване