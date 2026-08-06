Падът с ширина 60 cm е идеалното допълнение към държача със самозалепваща се лента на Kärcher (60 cm) и кърпите за събиране на прах за сухо почистване. Текстурираната пяна на пада се адаптира много ефективно към почистваната повърхност и по този начин подобрява качеството на резултата от почистването. При необходимост основата за пад може лесно да бъде подменена по всяко време.