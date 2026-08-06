Пад от текстурирана пяна 60 cm

Сменяем пад (60 cm) за 60-cm държач със самозалепваща се лента от Kärcher. С текстурирани пяна за по-добър резултат при почистване.

Падът с ширина 60 cm е идеалното допълнение към държача със самозалепваща се лента на Kärcher (60 cm) и кърпите за събиране на прах за сухо почистване. Текстурираната пяна на пада се адаптира много ефективно към почистваната повърхност и по този начин подобрява качеството на резултата от почистването. При необходимост основата за пад може лесно да бъде подменена по всяко време.

Спецификации

Технически данни

Програма STANDARD
Употреба на текстила Текстил за еднократна употреба
Работна ширина (см) 60
Материал PET / PA
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,044
Тегло на опаковката (кг) 0,066
Размери (Д х Ш ) (мм) 600 x 100
Размери, с опаковката (мм) 600 x 100 x 30
Пад от текстурирана пяна 60 cm

Видео

Сфера на приложение
  • Под - сухо почистване
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