"Kentucky" моп с лента, 400 g
Изпитаната система за моп тип "Kentucky" с държач на Kärcher. Идеална за почистване, когато влакната трябва да се изстискват често, например при отстраняване на остатъчни замърсявания.
Изпитана и тествана, лесна за използване и високо ефективна: системата моп "Kentucky" с лента и подвижен държач от Kärcher. Лентата гарантира, че мопът запазва формата си по време на миене, като по този начин удължава живота му. Щадящият околната среда моп "Kentucky", изработен от естествени материали, абсорбира много почистващ разтвор, което го прави идеално подходящ за почистване на неравни повърхности и отстраняване на остатъчни замърсявания. Тези му свойства влизат в употреба и в зони с много препятствия.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Високо
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Текстилна приставка
|Щипка за моп
|Материал
|100% памук
|Текстилен материал
|100% памук
|Температура на пране (°C)
|макс. 60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,4
|Тегло на опаковката (кг)
|0,422
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|420 x 160
|Размери, с опаковката (мм)
|420 x 160 x 60
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване