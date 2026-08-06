Изпитана и тествана, лесна за използване и високо ефективна: системата моп "Kentucky" с лента и подвижен държач от Kärcher. Лентата гарантира, че мопът запазва формата си по време на миене, като по този начин удължава живота му. Щадящият околната среда моп "Kentucky", изработен от естествени материали, абсорбира много почистващ разтвор, което го прави идеално подходящ за почистване на неравни повърхности и отстраняване на остатъчни замърсявания. Тези му свойства влизат в употреба и в зони с много препятствия.