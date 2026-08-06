Екологичният моп тип „Кентъки“ от Kärcher, изработен от естествени материали, абсорбира голямо количество почистващ разтвор, което го прави идеално подходящ за почистване на неравни повърхности и отстраняване на остатъчни замърсявания. Тези свойства на изпитаните „спагети мопове“ са изключително полезни и в зони с много препятствия.