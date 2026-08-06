Моп "Кентъки" 400 g
Идеална за неравни подове: лесна за използване моп система с отделящ се държач за моп тип „Кентъки“, изработен от естествени материали.
Екологичният моп тип „Кентъки“ от Kärcher, изработен от естествени материали, абсорбира голямо количество почистващ разтвор, което го прави идеално подходящ за почистване на неравни повърхности и отстраняване на остатъчни замърсявания. Тези свойства на изпитаните „спагети мопове“ са изключително полезни и в зони с много препятствия.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Високо
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Текстилна приставка
|Щипка за моп
|Материал
|100% памук
|Текстилен материал
|100% памук
|Температура на пране (°C)
|макс. 60
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг)
|0,4
|Тегло на опаковката (кг)
|21,122
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|420 x 160
|Размери, с опаковката (мм)
|415 x 805 x 282
Сфера на приложение
- Под - мокро почистване