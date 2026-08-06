Микрофибърен моп син, с капаци, 40 cm

Микрофибърен моп с къс косъм, с практични капаци и късо подстригани примки. Перфектен за ефективна употреба с количка с две кофи или количка с една кофа с преса.

Ефективен, лесен и безконтактен: Микрофибърният моп с късо подстригани примки впечатлява с интелигентно фиксиране чрез практични капаци – за хигиенични и ефективни процеси на почистване. В резултат на това се избягва контакт с кожата по време на и след почистване. Фините къси влакна позволяват отлично събиране на влага и мръсотия благодарение на превъзходните свойства на триене и гарантират надеждни резултати при почистване. Мопът с ширина 40 сантиметра е идеален за основно почистване на гладки, леко структурирани и водоустойчиви подове. Микрофибърният моп може да се използва и с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher. За да се избегне кръстосано замърсяване, цветовото кодиране позволява ясно разпределение на мопа към съответната зона за почистване. Подходящ за държачи за моп с капаци от 40 сантиметра.

Спецификации

Технически данни

Програма CLASSIC
Тип на пода Твърди подове / Еластични подове
Структура на пода Гладка и слабо структурирана
Ниво на замърсяване Ниско до средно ниво
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Работна ширина (см) 40
Текстилна приставка Капаци
Материал 85% PET / 15% PA
Текстилен материал Микрофибър
Тип производство Мъхест трикотаж (почистващ слой)
Структура на текстила Усукани бримки
Температура на пране (°C) макс. 90
Препоръка за пране (°C) 60
Температура на сушене (°C) макс. 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 300
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,108 / 350
Тегло на опаковката (кг) 0,115
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 / 140
Размери, с опаковката (мм) 400 x 140 x 10

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Микрофибърен моп син, с капаци, 40 cm
Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
Почистващи препарати