Ефективен, лесен и безконтактен: Микрофибърният моп с късо подстригани примки впечатлява с интелигентно фиксиране чрез практични капаци – за хигиенични и ефективни процеси на почистване. В резултат на това се избягва контакт с кожата по време на и след почистване. Фините къси влакна позволяват отлично събиране на влага и мръсотия благодарение на превъзходните свойства на триене и гарантират надеждни резултати при почистване. Мопът с ширина 40 сантиметра е идеален за основно почистване на гладки, леко структурирани и водоустойчиви подове. Микрофибърният моп може да се използва и с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher. За да се избегне кръстосано замърсяване, цветовото кодиране позволява ясно разпределение на мопа към съответната зона за почистване. Подходящ за държачи за моп с капаци от 40 сантиметра.