Микрофибърен моп син, с капаци, 40 cm
Микрофибърен моп с къс косъм, с практични капаци и късо подстригани примки. Перфектен за ефективна употреба с количка с две кофи или количка с една кофа с преса.
Ефективен, лесен и безконтактен: Микрофибърният моп с късо подстригани примки впечатлява с интелигентно фиксиране чрез практични капаци – за хигиенични и ефективни процеси на почистване. В резултат на това се избягва контакт с кожата по време на и след почистване. Фините къси влакна позволяват отлично събиране на влага и мръсотия благодарение на превъзходните свойства на триене и гарантират надеждни резултати при почистване. Мопът с ширина 40 сантиметра е идеален за основно почистване на гладки, леко структурирани и водоустойчиви подове. Микрофибърният моп може да се използва и с количка с две кофи или количка с една кофа с преса на Kärcher. За да се избегне кръстосано замърсяване, цветовото кодиране позволява ясно разпределение на мопа към съответната зона за почистване. Подходящ за държачи за моп с капаци от 40 сантиметра.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|CLASSIC
|Тип на пода
|Твърди подове / Еластични подове
|Структура на пода
|Гладка и слабо структурирана
|Ниво на замърсяване
|Ниско до средно ниво
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Работна ширина (см)
|40
|Текстилна приставка
|Капаци
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Текстилен материал
|Микрофибър
|Тип производство
|Мъхест трикотаж (почистващ слой)
|Структура на текстила
|Усукани бримки
|Температура на пране (°C)
|макс. 90
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Температура на сушене (°C)
|макс. 60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 300
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,108 / 350
|Тегло на опаковката (кг)
|0,115
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 / 140
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване