Комплект Uni System Infinity
Комплект: телескопична дръжка с две въртящи се точки на захващане и полиамидна рамка Uni System с шарнир.
Комплект за използване с плосък моп с микроклипсове, който се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за професионално почистване с най-висока ергономичност.
Спецификации
Технически данни
|Текстилна приставка
|Uni System
|Работна ширина (см)
|40
|Вид дръжка
|Телескопична
|Материал
|Алуминий / PP / гума
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,54
|Тегло на опаковката (кг)
|0,84
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|400 x 110
|Размери, с опаковката (мм)
|400 x 110 x 100
Оборудване
- Подвижна връзка
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Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване