Комплект Uni System Infinity

Комплект: телескопична дръжка с две въртящи се точки на захващане и полиамидна рамка Uni System с шарнир.

Комплект за използване с плосък моп с микроклипсове, който се използва с ролкова, челюстна или плоска изстисквачка. Идеален за професионално почистване с най-висока ергономичност.

Спецификации

Технически данни

Текстилна приставка Uni System
Работна ширина (см) 40
Вид дръжка Телескопична
Материал Алуминий / PP / гума
Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,54
Тегло на опаковката (кг) 0,84
Размери (Д х Ш ) (мм) 400 x 110
Размери, с опаковката (мм) 400 x 110 x 100

Оборудване

  • Подвижна връзка
Комплект Uni System Infinity

Видео

Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
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