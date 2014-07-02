BRC 30/15 C

Компактен уред за почистване на килими за бързо и икономично почистване на по-малки площи чрез изсмукване; също е идеален за зоново и междинно почистване на килими с технологията I-Capsolation. Икономичен на площи между 200 и 800 м².

BRC 30/15 C е идеален за почистване на килими дълбоко във влакната; подходящ за малки площи. Неговите плаващи четки следват повърхностните контури за перфектни резултати от почистване. BRC 30/15 е идеален за междинно почистване на килими с I-Capsol или отстраняване на петна.

Характеристики и предимства
Високи резултати от почистването
  • Валяк с четки подпомага почистването в дълбочина.
  • Валякът с четки е с подвижно окачване с лагери, това позволява равномерни резултати от почистването.
  • Влакната се подреждат и придават единен вид.
Компактни размери
  • Идеално за площи между 200 и 800 m².
  • Лесно съхранение
  • Лесен транспорт.
Спецификации

Технически данни

Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч) 150
Дебит на въздуха (л/с) 46
Вакуум (мбар/кПа) 300 / 30
Налягане на впръскване основно почистване (бар) 3,5
Количество на впръскване основно почистване (л/мин) 1
Ширина на работа, изсмукване (мм) 315
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 15 / 17
Мощност турбина (Вт) 1130
Мощност на четковия двигател (Вт) 76
Тегло без аксесоари (кг) 36
Тегло вкл. Опаковка (кг) 35,5
Размери (Д х Ш х В) (мм) 920 x 360 x 750

Обхват на доставката

  • Брой валяци: 1 бр.

Оборудване

  • Посока на движение: Заден ход

Видео

Аксесоари
Почистващи препарати