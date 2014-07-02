BRC 30/15 C
Компактен уред за почистване на килими за бързо и икономично почистване на по-малки площи чрез изсмукване; също е идеален за зоново и междинно почистване на килими с технологията I-Capsolation. Икономичен на площи между 200 и 800 м².
BRC 30/15 C е идеален за почистване на килими дълбоко във влакната; подходящ за малки площи. Неговите плаващи четки следват повърхностните контури за перфектни резултати от почистване. BRC 30/15 е идеален за междинно почистване на килими с I-Capsol или отстраняване на петна.
Характеристики и предимства
Високи резултати от почистването
- Валяк с четки подпомага почистването в дълбочина.
- Валякът с четки е с подвижно окачване с лагери, това позволява равномерни резултати от почистването.
- Влакната се подреждат и придават единен вид.
Компактни размери
- Идеално за площи между 200 и 800 m².
- Лесно съхранение
- Лесен транспорт.
Спецификации
Технически данни
|Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч)
|150
|Дебит на въздуха (л/с)
|46
|Вакуум (мбар/кПа)
|300 / 30
|Налягане на впръскване основно почистване (бар)
|3,5
|Количество на впръскване основно почистване (л/мин)
|1
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|315
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|15 / 17
|Мощност турбина (Вт)
|1130
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|76
|Тегло без аксесоари (кг)
|36
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|35,5
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|920 x 360 x 750
Обхват на доставката
- Брой валяци: 1 бр.
Оборудване
- Посока на движение: Заден ход
