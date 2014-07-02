BRC 45/45 C
Основно и междинно почистване на килими в една машина.
BRC 45/45 C предлага две функции в една машина. Освен че дава превъзходни резултати за дълбоко почистване с еднократно преминаване, 45/45 може да се използва за междинно двуетапно почистване - осигурявайки бързо и ефективно почистване на килими с много кратко време за сушене. Използвайки бързосъхнещ почистващ препарат за килими на Kärcher RM 768, килимите със средна големина могат да бъдат почистени и готови за вакуумиране в рамките на 20 минути. Благодарение на компактния дизайн на машината, тя може да се използва и на обществени места. С площ до 800 м² за междинно почистване и до 350 м² за дълбоко почистване, BRC 45/45 C Ep е идеална за по-големи площи.
Характеристики и предимства
Глава на четката със закрепване с плаващи лагери и насрещно движещи се валяци с четки.
- Високи резултати от почистването благодарение на 2 валяка с четки.
- Почиства влакната едновременно от две страни.
- Грижи се за непрекъснат контакт с пода, дори и при неравности.
Възможност за работа напред и назад.
- Възможност за настройка на посоката на почистване на килими.
- Чрез сваляне на ръкохватка се променя посоката на почистване.
- Ергономична позиция за работа напред и назад за чувствителни текстилни подови покрития..
Спецификации
Технически данни
|Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч)
|350 / 1000
|Дебит на въздуха (л/с)
|45
|Вакуум (мбар/кПа)
|300 / 30
|Налягане на впръскване междинно почистване (бар)
|3,5
|Налягане на впръскване основно почистване (бар)
|7
|Количество на впръскване междинно почистване (л/мин)
|0,7
|Количество на впръскване основно почистване (л/мин)
|3,2
|Ширина на работа, изсмукване (мм)
|450
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|45 / 38
|Мощност турбина (Вт)
|1100
|Мощност на четковия двигател (Вт)
|600
|Тегло без аксесоари (кг)
|75
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|1029 x 559 x 1092
Обхват на доставката
- Брой валяци: 2 бр.
Оборудване
- Посока на движение: напред и назад
- iCapsol-режим