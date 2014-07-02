BRC 45/45 C

Основно и междинно почистване на килими в една машина.

BRC 45/45 C предлага две функции в една машина. Освен че дава превъзходни резултати за дълбоко почистване с еднократно преминаване, 45/45 може да се използва за междинно двуетапно почистване - осигурявайки бързо и ефективно почистване на килими с много кратко време за сушене. Използвайки бързосъхнещ почистващ препарат за килими на Kärcher RM 768, килимите със средна големина могат да бъдат почистени и готови за вакуумиране в рамките на 20 минути. Благодарение на компактния дизайн на машината, тя може да се използва и на обществени места. С площ до 800 м² за междинно почистване и до 350 м² за дълбоко почистване, BRC 45/45 C Ep е идеална за по-големи площи.

Характеристики и предимства
Глава на четката със закрепване с плаващи лагери и насрещно движещи се валяци с четки.
  • Високи резултати от почистването благодарение на 2 валяка с четки.
  • Почиства влакната едновременно от две страни.
  • Грижи се за непрекъснат контакт с пода, дори и при неравности.
Възможност за работа напред и назад.
  • Възможност за настройка на посоката на почистване на килими.
  • Чрез сваляне на ръкохватка се променя посоката на почистване.
  • Ергономична позиция за работа напред и назад за чувствителни текстилни подови покрития..
Спецификации

Технически данни

Ефективността за единица площ (основно почистване / междинно почистване iCapsol) (м²/ч) 350 / 1000
Дебит на въздуха (л/с) 45
Вакуум (мбар/кПа) 300 / 30
Налягане на впръскване междинно почистване (бар) 3,5
Налягане на впръскване основно почистване (бар) 7
Количество на впръскване междинно почистване (л/мин) 0,7
Количество на впръскване основно почистване (л/мин) 3,2
Ширина на работа, изсмукване (мм) 450
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 45 / 38
Мощност турбина (Вт) 1100
Мощност на четковия двигател (Вт) 600
Тегло без аксесоари (кг) 75
Размери (Д х Ш х В) (мм) 1029 x 559 x 1092

Обхват на доставката

  • Брой валяци: 2 бр.

Оборудване

  • Посока на движение: напред и назад
  • iCapsol-режим
Аксесоари
Почистващи препарати