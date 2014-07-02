BRC 45/45 C предлага две функции в една машина. Освен че дава превъзходни резултати за дълбоко почистване с еднократно преминаване, 45/45 може да се използва за междинно двуетапно почистване - осигурявайки бързо и ефективно почистване на килими с много кратко време за сушене. Използвайки бързосъхнещ почистващ препарат за килими на Kärcher RM 768, килимите със средна големина могат да бъдат почистени и готови за вакуумиране в рамките на 20 минути. Благодарение на компактния дизайн на машината, тя може да се използва и на обществени места. С площ до 800 м² за междинно почистване и до 350 м² за дълбоко почистване, BRC 45/45 C Ep е идеална за по-големи площи.