Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5
Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.
Flexible haute pression, 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et avec protection contre le pliage. Autres données de référence : DN 10/155 °C/220 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 10
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|220
|Longueur (m)
|15
|Filetage des raccords
|2 x M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|4.5