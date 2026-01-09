Warning round white

LIEFERENGPASS

Das gewählte Produkt haben wir aufgrund hoher Nachfrage momentan leider nicht auf Lager. Wir versuchen so gut wie möglich die Nachfrage abzudecken. Sobald wir wieder Bestand haben, werden wir das Produkt im Onlineshop aufschalten. Wir danken für Ihr Verständnis.

Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"

Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.

Kompatible Geräte
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.