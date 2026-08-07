Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm
Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.
Entwickelt als Allzweckmopp, überzeugt der Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm mit Schlingen in der Farbe Blau mit einer gleichmäßigen und dichten Schlingenverteilung für ein hervorragendes Schmutzaufnahmevermögen. Der Wischbezug eignet sich ideal in der Industriereinigung und in anderen Bereichen mit hohem Schmutzaufkommen sowie auf unebenen Böden. Die Schlingen aus Polyester mit hohem Anteil an Mikrofasern unterstützen auch die randnahe Reinigung und nehmen dabei losen Schmutz aus Ecken und Kanten mit. Dank der Farbcodierung lässt sich der Moppbezug eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert. Der Mopp eignet sich darüber hinaus sowohl zum Einsatz im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse als auch für vorkonditionierte Anwendungen. Dazu den Moppbezug mit 250 Prozent Reinigungsflotte des Eigengewichts übergießen. Ein zweiter Arbeitsschritt zum Trockenwischen der Fläche erübrigt sich in der Regel bei beiden Methoden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Programm
|STANDARD
|Bodenart
|Hartböden / Elastische Böden
|Bodenbeschaffenheit
|Glatt und stark strukturiert
|Verschmutzungsgrad
|Niedrig bis mittel
|Textilienart
|Mehrwegtextilien
|Arbeitsbreite (cm)
|40
|Textilienfixierung
|Taschen
|Material
|100% PET
|Textilienmaterial
|Mikrofaser
|Herstellungsart
|PET-Trägergewebe mit aufgenähten Schlaufen
|Textilienstruktur
|Schlingenflor
|Waschtemperatur (°C)
|max. 90
|Waschempfehlung (°C)
|60
|Trocknertemperatur (°C)
|60
|Waschzyklen¹⁾
|ca. 300
|Menge (Stück)
|1
|Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg/g/m²)
|0.2 / 30
|Abmessungen (L × B) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Boden - Nassreinigung