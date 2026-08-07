Entwickelt als Allzweckmopp, überzeugt der Premium MF Mopp Schlaufen rot Tasche 40 cm mit Schlingen in der Farbe Rot mit einer gleichmäßigen und dichten Schlingenverteilung für ein hervorragendes Schmutzaufnahmevermögen. Die Schlingen aus Polyester mit hohem Anteil an Mikrofasern unterstützen auch die randnahe Reinigung und nehmen dabei losen Schmutz aus Ecken und Kanten mit. Der Wischbezug eignet sich ideal in der Industriereinigung und in anderen Bereichen mit hohem Schmutzaufkommen sowie auf unebenen Böden. Dank der Farbcodierung lässt sich der Moppbezug eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert. Der Mopp eignet sich darüber hinaus sowohl zum Einsatz im Flachmoppsystem mit Doppeleimerfahrwagen oder Eineimerfahrwagen und Presse als auch für vorkonditionierte Anwendungen. Dazu den Moppbezug mit 250 Prozent Reinigungsflotte des Eigengewichts übergießen. Ein zweiter Arbeitsschritt zum Trockenwischen der Fläche erübrigt sich in der Regel bei beiden Methoden.