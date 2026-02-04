G 180 Q COMFORT!Hold gun
Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole für Hochdruckreiniger sorgt für höchsten Komfort durch Reduzierung der Haltekraft.
Sorgt für spürbare Erleichterung bei der Hochdruckreinigung: die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole. Dank des innovativen Mechanismus COMFORT!Hold reduziert sich die Haltekraft bis zu 50 Prozent*. Das wirkt nicht nur Verspannungen und Ermüdungserscheinungen entgegen, sondern erhöht dadurch auch die Produktivität. Besonders zum Tragen kommt das bei langen Anwendungen und der Reinigung großer Flächen. Für eine noch effizientere Reinigung kann, sofern der Hochdruckreiniger über eine Reinigungsmittelansaugung verfügt, Reinigungsmittel direkt über die Pistole ausgebracht werden. Dank der Kindersicherung ist zudem eine einfache Sicherung des Pistolenabzugs möglich, und mit dem komfortablen Quick Connect-Anschluss lässt sich der Hochdruckschlauch einfach installieren. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. * Beim Vergleich der Kraft, die zum Halten des Abzugs der neuen Kärcher COMFORT!Hold Pistole erforderlich ist, mit den Kärcher Standardpistolen. Der genaue Wert variiert je nach verwendetem Gerät.
Merkmale und Vorteile
COMFORT!Hold Mechanismus
- Entlastet die Muskulatur, erhöht den Komfort und hilft somit, die Produktivität zu steigern.
Quick Connect
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung ohne Strahlrohr direkt über die Pistole
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spüldüse direkt an der Pistole (ohne Strahlrohr)
- Effiziente und schnelle Entfernung des gelösten Schmutzes.
Kindersicherung
- Pistolenabzug wird blockiert.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2–K 7 mit Quick Connect-Anschluss
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade und Ersatz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|548 x 191 x 38