Pistolet G 180 Q COMFORT!Hold
Le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold pour les nettoyeurs haute pression assure un maximum de confort grâce à une réduction de l'effort de maintien.
Soulage sensiblement l'utilisateur lors du nettoyage haute pression : le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold. Grâce au mécanisme innovant COMFORT!Hold, la réduction de l'effort de maintien peut atteindre 50 %*. Il ne prévient pas seulement les contractures et la fatigue, mais augmente également la productivité par la même occasion. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées et du nettoyage de surfaces étendues. Pour un nettoyage encore plus efficace, il est possible – dans la mesure où le nettoyeur haute pression dispose d'une aspiration de détergent – d'appliquer le détergent directement par le biais du pistolet. La sécurité enfants permet en outre une sécurisation simple de la gâchette du pistolet tandis que le raccord pratique Quick Connect garantit une installation facile du flexible haute pression. Le pistolet est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7. * En comparant l'effort nécessaire pour maintenir la gâchette du nouveau pistolet COMFORT!Hold de Kärcher à celui des pistolets standard de Kärcher. La valeur exacte varie en fonction de l'appareil utilisé.
Caractéristiques et avantages
Mécanisme COMFORT!Hold
- Soulage les muscles, augmente le confort et aide ainsi à accroître la productivité.
Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application de détergent sans lance d'arrosage, directement via le pistolet
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Buse de rinçage directement sur le pistolet (sans lance d'arrosage)
- Élimination efficace et rapide de la saleté décollée.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7 avec raccord Quick Connect
- Parfait pour un équipement ultérieur ou un remplacement.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|548 x 191 x 38