Por qué muchas, si con una basta: la batería de recambio Battery Power de 36 V/5,0 Ah de Kärcher es apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V. Esto evita tener que adquirir varias baterías. Equipada con células de iones de litio, la batería aporta la misma potencia de manera constante. También la autodescarga de la batería y la pérdida de capacidad debida a la descarga parcial frecuente (efecto memoria) son ya cosa del pasado. La innovadora Real Time Technology con display LCD integrado muestra de un vistazo el tiempo de funcionamiento restante, el estado de carga y la capacidad de la batería. Y gracias a los elementos Soft Touch de la carcasa, de tacto agradable, la batería no se desliza ni siquiera en superficies lisas o inclinadas.