Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah
Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora tecnología en tiempo real (Real Time Technology) y cargador rápido de 18 V. Para todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.
Plena potencia en un instante: el cargador rápido incluido en el kit carga la batería de recambio Battery Power de 18 V/2,5 Ah hasta el 80% en solo 44 minutos. El kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/25 es apto para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.
Características y ventajas
Innovadora Real Time Technology
- El display LCD muestra en todo momento la autonomía restante, el tiempo de carga restante y el estado de carga.
Batería de 18 V Battery Power de Kärcher
- Para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.
Cargador rápido de 18 V
- Carga la batería de recambio de 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 44 minutos.
Potentes células de iones de litio
- Garantiza una potencia constante e impide la autodescarga y el efecto memoria.
Modo de almacenamiento automático
- Prolonga la vida útil de las celdas.
Protección frente a chorros de agua según el grado IPX5
- Protección segura en aplicaciones con chorros de agua.
Gestión térmica eficiente
- Máximo rendimiento gracias a una eficiente amortiguación térmica y una gestión inteligente de la batería.
Monitorización inteligente de las celdas
- Protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
Carcasa robusta
- Las carcasas de las baterías Kärcher son muy resistentes a los golpes.
Soporte de pared
- Para una colocación limpia del cargador en la pared.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Tiempo de carga de la batería con cargador rápido
|
batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|184 x 133 x 126
Incluido en el equipamiento de serie
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power de 18 V (1 unidad)
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RECAMBIOS Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah
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No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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