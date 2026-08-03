Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión (DN 6), 10 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas. Recomendada para el sector alimentario. Con el rápido y estable acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.