Conector universal

Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo

Acoplar, desacoplar y reparar fácilmente: con el práctico y ergonómico conector de mangueras universal de Kärcher. El sistema de conexión flexible simplifica de forma significativa el riego de jardines y superficies de tamaño pequeño y mediano. Pues unas conexiones de grifo y unos conectores de mangueras eficaces son la base de un buen sistema de riego. El conector de mangueras universal es compatible con los tres diámetros de manguera más habituales y con todos los sistemas Click disponibles.

Características y ventajas
Diseño ergonómico
Compatibilidad universal (diámetros de tubo de 1/2", 5/8", 3/4")
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Color amarillo
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 33 x 42
Equipos compatibles
Productos actuales

RECONOCIMIENTOS

Conectores de mangueras universales

Recomendación del conector de mangueras universal

El conector de mangueras universal recibió la calificación «Excelente» (1,3) y el sello «Recomendación» en la prueba práctica de la revista selbst ist der Mann).